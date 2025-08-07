Vlajková výbava už za 9 790 Kč? Nejoblíbenější Xiaomi padl do rekordních slev KOMERČNÍ ČLÁNEK

Vlajková výbava už za 9 790 Kč? Nejoblíbenější Xiaomi padl do rekordních slev
2025-08-07T21:11:22+02:00
7. 8. 2025

Xiaomi 14T Pro přichází s historicky nejnižší cenou, přitom jde o jeden z nejoblíbenějších telefonů loňského roku. Tenhle smartphone s vlajkovým výkonem koupíte už za 9 790 Kč, což je oproti jeho původní pořizovací ceně 20 990 Kč pořádné snížení. K takové ceně vám dopomůže výkupní bonus, který dosahuje rekordní výše.

Historicky nejnižší cena

Za podobnou cenu byste jen složitě hledali stejně nadupaný telefon. Díky výkonnému procesoru a 144Hz displeji si ho oblíbí i nároční hráči, zatímco trojitý fotoaparát s optikou Leica osloví milovníky focení. Oslnit vás tak může nejen svým designem, ale hlavně svou výbavou, která se může rovnat kdejaké vlajkovce.

Není divu, že jde stále o jeden z nejoblíbenějších modelů, které Xiaomi kdy vpustilo na trh.

To všechno můžete mít u Mobil Pohotovosti za rekordní cenu, a to hlavně díky výkupnímu bonusu, který dosahuje až 3 000 Kč. To je absolutně bezkonkurenční cena. Stačí, když na mp.cz prodáte své staré zařízení a zakoupíte nové. Výkupní bonus vám bude automaticky odečten z ceny. Ti z vás, kteří mají ISIC, se mohou radovat z další 7% slevy, díky které telefon koupíte ještě levněji.

