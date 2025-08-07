Vivo Y04s cílí na nenáročné uživatele

Vivo Y04s | Zdroj: Vivo
Nabídku základních telefonů právě teď rozšiřuje společnost Vivo, která do produktového portfolia zařazuje zástupce nesoucí označení Y04s. Zařízení přichází s jednoduchým designem a nijak výjimečnými specifikacemi. To vše je podloženo velmi přijatelnou cenovkou. Novinka by určitě měla oslovit široké spektrum uživatelů bez větších nároků nejen na výkon. Čínský výrobce si jako lákadlo připravil velký displej či nadstandardní výdrž baterie.
Bez přetvářky
Model disponuje 6,74palcovým LCD displejem s HD+ rozlišením nebo přizpůsobitelnou obnovovací frekvencí (60/90 Hz). Výkon dodává osmijádrový procesor T612 od Unisoc a 4GB operační paměť RAM (+ 4 GB virtuálně). Interní úložiště o velikosti 64 GB naštěstí podporuje až 1TB paměťové microSD karty.
Bateriový článek nabízí kapacitu 6 000 mAh a nechybí ani technologie rychlého 15W nabíjení. Vzadu si zaslouží zmínku hlavní 13MPx objektiv fotoaparátu, zatímco vpředu naleznete základní 5MPx selfie kamerku v tradičním „Waterdrop“ výřezu. Konstrukce potěší získanými certifikacemi odolnosti IP64 a MIL-STD-810H.
Uživatelským prostředím doprovází platforma Funtouch OS 14 vycházející z operačního systému Android 14. Ze zbytku výbavy lze dodat boční snímač otisků prstů či 3,5mm audio jack. Do obchodů míří dvě barevné možnosti (fialová, zelená) za cenu v přepočtu 1 816 Kč.
Zdroje: vivo.com, gizmochina.com
