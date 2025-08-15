Tecno oživí novým tabletem sérii MegaPad

Tecno MegaPad Pro | Zdroj: Passionategeekz
Čínská firma Tecno v těchto dnech pracuje na novém tabletu do modelové řady MegaPad, kam naposledy v prosinci loňského roku byl zařazen zástupce MegaPad 11. Blížící se novinka nesoucí název MegaPad Pro je právě teď předmětem rozsáhlého úniku. Vydaná zpráva odhaluje jeho konečnou podobu a také přibližuje první prvky výbavy.
Velký pracant
Zařízení o impozantní tloušťce 7 mm má vpředu disponovat velkým 12palcovým panelem, který získá kvalitní 2K rozlišení. Producent využije velikost displeje, jelikož k němu přidá i podporu dotykového pera Mega Pencil. U něj slibuje nízkou latenci, funkci mazání nebo až 4 096 různých úrovní tlaku.
Celkovou výdrž bude údajně udávat 10 000mAh článek baterie s technologií rychlého 33W nabíjení. Navíc očekávaná hmotnost 550 gramů je ještě slušná hodnota, když vezmeme v potaz kovovou konstrukci. Umělá inteligence si dokonce vyslouží vyhrazené tlačítko Quick Button, přes něhož půjde vyvolat hlasovou asistentku Ella.
Zmínku si také zaslouží čtveřice reproduktorů s funkcí Dolby Atmos, slot pro paměťovou microSD kartu či možnost uskutečňování hovorů. V obchodech se objeví dvě verze barev (fialová, šedá) za doporučenou cenu v rozmezí od 4 330 Kč do 5 290 Kč po přepočtu. Další podrobnosti kolem tabletu můžou být k dispozici už v nejbližší době.
