Tecno oživí novým tabletem sérii MegaPad
2025-08-15T14:00:16+02:00
• 15. 8. 2025#Android #Ostatní

Tecno MegaPad Pro | Zdroj: Passionategeekz

Čínská firma Tecno v těchto dnech pracuje na novém tabletu do modelové řady MegaPad, kam naposledy v prosinci loňského roku byl zařazen zástupce MegaPad 11. Blížící se novinka nesoucí název MegaPad Pro je právě teď předmětem rozsáhlého úniku. Vydaná zpráva odhaluje jeho konečnou podobu a také přibližuje první prvky výbavy.

Velký pracant

Zařízení o impozantní tloušťce 7 mm má vpředu disponovat velkým 12palcovým panelem, který získá kvalitní 2K rozlišení. Producent využije velikost displeje, jelikož k němu přidá i podporu dotykového pera Mega Pencil. U něj slibuje nízkou latenci, funkci mazání nebo až 4 096 různých úrovní tlaku.

tecno megapad pro 1 1956x1000x

Tecno MegaPad Pro | Zdroj: Passionategeekz

Celkovou výdrž bude údajně udávat 10 000mAh článek baterie s technologií rychlého 33W nabíjení. Navíc očekávaná hmotnost 550 gramů je ještě slušná hodnota, když vezmeme v potaz kovovou konstrukci. Umělá inteligence si dokonce vyslouží vyhrazené tlačítko Quick Button, přes něhož půjde vyvolat hlasovou asistentku Ella.

Zmínku si také zaslouží čtveřice reproduktorů s funkcí Dolby Atmos, slot pro paměťovou microSD kartu či možnost uskutečňování hovorů. V obchodech se objeví dvě verze barev (fialová, šedá) za doporučenou cenu v rozmezí od 4 330 Kč do 5 290 Kč po přepočtu. Další podrobnosti kolem tabletu můžou být k dispozici už v nejbližší době.

Zdroje: passionategeekz.com, gizmochina.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

