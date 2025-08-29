Recenze Sony WH-1000XM6 – Ferrari mezi sluchátky?

Sony WH-1000XM6; zdroj: Dotekománie.cz
Sony vyrábí jedny z těch nejlepších a také nejpopulárnější náhlavních sluchátek. Ráda WH-1000XM letos dostala již v pořadí šestou generaci. Jak nová sluchátka Sony WH-1000XM6 obstojí v běžném životě? Je to opravdu takové “Ferrari” mezi sluchátky?
Konstrukce
Pokud jste někdy viděli předchozí generace, bude vám i ta nová poměrně známá. Změn se neodehrálo tolik, protože ono za mě ani nebylo tolik co měnit. Přesto tu máme pár zajímavých novinek.
Začněme hned pouzdrem. To je totiž přepracované poměrně výrazně, pryč je zip, který byl nahrazen magnetickým zacvaknutím. Působí to určitě luxusněji a umožňuje to rychlejší přístup ke sluchátkům. Možná jako menší mínus ale vidím fakt, že sluchátka se nově do pouzdra musí složit a je potřeba se naučit jakým stylem. Ono je totiž vždy musíte “zlomit” stejně, pokud ohnete levé sluchátko, do pouzdra je nenarvete. Jelikož mám velkou hlavu, tak jsem také musel vždy zmenšit nastavení náhlavníku na nejmenší.
Pozitivním důsledkem je nicméně menší velikost pouzdra. A tímto popisem pouzdra jsem vlastně popsal už i jednu z nových vlastností 1000XM6. Jdou ohnout a složit.
Náhlavník je velmi pohodlný stejně jako samotné náušníky. Mají příjemný měkký povrch, který se přizpůsobí vašemu uchu a zároveň zajistí jeho skvělé obklopení.
Samotné sluchátka jsou dostupná ve třech barvách, a to v modré, černé a námi testované stříbrné. Ta teda za mě má mírný nádech do béžové nebo světle šedé a moc skutečně stříbrných prvků na těle nenajdete. Je to ale velmi líbivá barva.
Na těle náušníků se nachází konektor USB-C pro nabíjení, 3,5mm jack pro drátové spojení a dvě tlačítka. Pro ovládání gesty je pak plocha jednoho naúčníků dotyková, takže můžete třeba přejetím prstem přeskočit skladbu. To se mi líbilo, jakkoliv to chce trochu zvyku.
Zvukový výstup
Novinkou je procesor QN3, který by měl být dokonce sedmkrát rychlejší a pro potlačení hluku tu je nově dokonce dvanáct mikrofonů. Zvuk se line z 30mm měničů s podporou Hi-Res Audia a DSEE Extreme. Mezi podporované kodeky patří samozřejmě LDAC, AAC a SBC.
Je to jednoduše koncert ve vašich uších vzhledem k cenové kategorii. Pozitivním faktem je, že opravdu krásně při poslechu slyšíte všechny tóniny, které tam mají být. Basy umí být opravdu silné, až jsem si je na můj vkus trochu v ekvalizéru musel zeslabit.
Technické specifikace Sony WH-1000XM6
- Typ: Uzavřená bezdrátová sluchátka přes uši.
- Potlačení okolního hluku (ANC): Pokročilé potlačení s novým HD procesorem QN3 a 12 mikrofony.
- Bluetooth: Verze 5.3.
- Hi-Res Audio: Podpora High-Resolution Audio a High-Resolution Audio Wireless díky kodeku LDAC.
- Kodeky: LDAC, AAC, SBC.
- Reproduktory: 30mm měniče.
- Výdrž baterie: Až 40 hodin bez ANC, až 30 hodin s ANC.
- Nabíjení: USB-C, rychlé nabíjení.
- Aplikace: Sound Connect pro přizpůsobení nastavení (ekvalizér, režim okolního zvuku).
- Mikrofon: Vestavěný mikrofon pro volání.
- Konstrukce: Skládací s magnetickým pouzdrem.
- Barvy: Černá, stříbrná, půlnočně modrá
Sony WH-1000XM6 nejsou ale jen obyčejná sluchátka, co by jen pouštěli hudbu. Výrobce připravil i spoustu chytrých funkcí, jako je třeba oznamování nových notifikací. Zde je bohužel škoda, že čeština není podporována, a tak jste odkázáni na angličtinu. Jistou zajímavostí je ale třeba fakt, že ráno vám řeknou po nasazení “Good morning”, zahlásí nadcházející události nebo umí signalizovat vždy celou hodinu.
Líbí se mi také fakt, že automaticky spustí hudbu (a to i na iOS). Možná ještě zajímavější je však adaptivní nastavení úrovně potlačení hluku. Díky tomu vás možná nepřejede tramvaj, zkrátka při chůzi na ulici se zapne částečná transparentnost. V závislosti na hluku na pozadí se tak úroveň potlačení mění.
Stejně jako na AirPods i zde výrobce integroval ovládání gesty hlavou. Můžete tak jednoduše kývnout hlavou třeba pro přijetí či odmítnutí hovoru.
Pokud jsem dosud zatím převážně chválil tak menší kritiku si výrobce zaslouží za aplikaci. Ta totiž na iOS jakoby nesla rozhraní systému Android a za mě její uživatelské rozhraní není tak hezké a přívětivé, jak iOS aplikace dokáží být. Na tom by ještě výrobce mohl zapracovat. Najdete tam ale samozřejmě více než dostatek nastavení.
Zhodnocení
Tahle sluchátka patří mezi nejlepší, ne-li dokonce to nejsou ta nejlepší chytrá sluchátka přes uši pro náročnější uživatele hledající výborný noise cancelling. Jasně, určitě můžete za sluchátka utratit ještě více, ale tam už musíte být opravdu fajnšmektr. Tady u nových Sony se mi líbí i celá plejáda chytrých funkcí a široké možnosti nastavení. Cenovka ale není nízká, v tuto chvíli se prodávají kolem 12 tisíc korun. Zde už je na zvážení, zda třeba nevzít stále skvělý starší model, kde můžete ušetřit tisíce.
