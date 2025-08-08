Gemini umí vytvořit vlastní ilustrované příběhy. Nová funkce potěší děti i rodiče

2025-08-07T08:36:13+02:00
• 8. 8. 2025#iOS

Zdroj: Google

Aplikace Gemini se rozšiřuje o další zajímavou schopnost, umí na základě vašich zadání vytvořit kompletně ilustrované příběhové knížky s možností hlasového předčítání. Funkce je dostupná globálně a podporuje více než 45 jazyků, včetně češtiny.

Gemini dostává užitečnou a zábavnou funkci

Novinka cílí zejména na rodiny s dětmi a kreativce. Celý proces začíná jednoduchým zadáním, stačí napsat, jaký příběh chcete vytvořit. Může jít o pohádku, naučný příběh nebo dobrodružství inspirované vlastními zážitky. Aplikace Gemini navíc umožňuje čerpat inspiraci z vlastních fotografií nebo souborů, které můžete nahrát přímo do aplikace.

Uživatelé tak mohou například vytvořit příběh, který vysvětlí pětiletému dítěti, jak funguje sluneční soustava. Nebo mohou spojit vyprávění s výchovným cílem, třeba naučit sedmiletého chlapce, proč je důležité být hodný na svého mladšího sourozence, přičemž hlavní postavou může být oblíbené zvíře, například slon.

Gemini app storybook 1 1500x843x

Zdroj: 9to5google

Aplikace zvládne i vytvořit pohádku inspirovanou dětskou kresbou. Stačí obrázek nahrát a doplnit zadání jako například: „Toto je kresba mého sedmiletého syna. Napiš příběh, který jeho výtvor oživí.“ Rovněž lze převést reálné vzpomínky do pohádkové podoby. Například z fotek z rodinného výletu do Paříže vznikne osobní příběh plný magie, fantazie a rodinných motivů.

Gemini app storybook 3 1820x888x

Zdroj: 9to5google

Po zadání výchozího promptu se uživateli zobrazí textový náhled a výzva, zda si přeje nechat Gemini vytvořit kompletní knihu. Proces trvá jen několik sekund, poté se otevře rozhraní podobné Canvas s dvěma sloupci, vlevo se nachází chat pro další úpravy, vpravo pak samotná vizuální podoba knížky.

Uživatel může přizpůsobit i výtvarný styl ilustrací, od pixel artu, komiksu, plastelíny, háčkovaného stylu až po omalovánky. Hotová knížka má 10 stran, obsahuje generované ilustrace a doprovodný hlasový přednes. Gemini nabízí různé hlasové možnosti s vyšším nebo nižším tónem hlasu, díky čemuž lze lépe přizpůsobit vyprávění věku dítěte.vVýsledek si lze uložit, stáhnout k tisku nebo sdílet prostřednictvím odkazu.

Gemini app storybook 2 2000x1107x

Zdroj: 9to5google

Tato funkce má široké využití nejen v rodinách, ale také ve školách a školkách. Pomáhá dětem rozvíjet představivost, porozumění textu i kreativitu. Možnost kombinovat vlastní obrázky, osobní příběhy a hlasové čtení dává rodičům i pedagogům nový způsob, jak dětem přiblížit náročná témata zábavnou formou.

Zdroj: 9to5google.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

