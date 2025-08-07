Oppo finišuje s novinkou Reno14 FS

Oppo Reno14 FS 5G | Zdroj: GSMArena
Firma Oppo v těchto dnech dokončuje novou generaci telefonu do populární řady Reno, která nese přívlastek FS. Poslední zástupce v podobě Reno13 FS dorazil do Evropy letos v únoru a rostoucí počet úniků nyní naznačuje brzké uvedení přírůstku s názvem Reno14 FS. Rovnou ke všemu musíme dodat, že tato novinka bude vycházet z poměrně čerstvého modelu Reno14 F.
O něco lepší
Čínský výrobce hodlá dopředu nasadit 6,57palcový AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a Full HD+ rozlišením. Uvnitř poběží čipová sada Snapdragon 6 Gen 4 od Qualcommu, 12GB operační paměť RAM po boku 512GB interního úložiště. Celkovou výdrž má udávat 6 000mAh článek baterie podporující technologii rychlého 45W nabíjení.
Na svých bedrech údajně ponese tři objektivy fotoaparátu (50 + 8 + 2 MPx). Naopak čelní panel ještě doplní 32MPx selfie kamerka. Softwarovou část má zastoupit operační systém Android 15 pod vlastním rozhraním ColorOS 15. Mezi ostatní prvky výbavy lze také zařadit snímač otisků prstů pod displejem, technologii NFC nebo certifikaci odolnosti IP69.
Prodejní cena se má v Evropě pohybovat okolo 450 eur (tj. cca 11 067 Kč) a na výběr budou asi jen dvě barevné možnosti (bílá, zelená). K představení by mělo dojít někdy během tohoto měsíce.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
