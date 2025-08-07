Honor Play 70 Plus vypadá jako základní mobil, ale jedna specifikace vyčnívá

Zdroj: Honor
Nedávno jsme se dočkali modelu Honor X70, který má 8300mAh baterii. To je skutečně štědrá porce energie. Dnes zde máme zástupce nižší třídy, i tak má taktéž pořádnou baterii. Novinka se jmenuje Honor Play 70 Plus.
Slušná porce
Honor Play 70 Plus má ve výbavě 7000mAh baterii, přičemž tloušťka mobilu je pouhých 8,24 mm. Samozřejmě došlo na použití nové křemíkovo-uhlíkové technologie. Je podporováno 45W nabíjení, což je relativně dobrá hodnota. Také mobil dostal stereo reproduktory, a dokonce certifikaci IP65, takže odolá vodě.
Ostatní specifikace již nejsou tak moc zajímavé. Displej má jen HD+ rozlišení a na zadní straně je jen jeden foťák, má 50MPx rozlišení. Ono je to vlastně asi dobře, než aby tam měl další celkem zbytečné snímače s velmi nízkým rozlišením. Přední straně slouží 5MPx snímač. Čtečka otisků prstů je na straně.
Honor se chlubí i zvýšenou odolností, což má dokazovat čínská vojenská certifikace. Honor Play 70 Plus je ale základní mobil, čemuž odpovídá i cena. Základní verze přijde v přepočtu přibližně na 3500 Kč bez daně a poplatků.
Specifikace Honor Play 70 Plus
- displej: 6,77 palců, 1610 x 720 pixelů, LCD, až 850 nitů, 120 Hz
- procesor: Snapdragon 6s Gen 3
- RAM: 8/12 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Android 15 + Magic OS 9.0
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- přední – 5 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- stereo
- IP65
- 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS (L1), GLONASS (G1), Galileo, NFC
- rozměry: 166,89 x 76,8 x 8,24 mm; 207 gramů
- baterie: 7000 mAh + 45W
Zdroj: gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Smartphone je dnes slepý sluha. A my jsme přestali být jeho pány
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře