Google testuje novinku v Mapách: reakce na fotky pomocí emoji

Google přináší do svých map nový interaktivní prvek. V nejnovější testované funkci umožňuje uživatelům reagovat na fotografie v mapových záznamech pomocí emoji – podobně jako ve zprávách v aplikaci Google Zprávy. Cílem je usnadnit a zrychlit zpětnou vazbu na obrázky míst, restaurací nebo služeb.
Emoji reakce přímo na fotkách v Mapách Google
Funkce se zatím objevuje u omezeného počtu uživatelů a zařízení – například na telefonu Pixel 9 Pro. V Mapách se nově nad fotkami objevuje nápis „Stiskněte a podržte pro reakci“, a při dlouhém stisku se nad obrázkem zobrazí pět různých emoji reakcí: srdíčko – pro obecné ocenění, emoji se sepnutýma rukama – např. poděkování, oheň – když vás něco nadchne, emoji s vyplazeným jazykem, nebo emoji „mind-blown“ – pro něco opravdu nečekaného.
Tato nová funkce přináší hravou formu interakce a zároveň poskytuje rychlou zpětnou vazbu ostatním uživatelům bez nutnosti psát recenzi.
Až dosud bylo možné v Mapách Google fotky pouze prohlížet, případně nahlásit nevhodný obsah. Pokud jste chtěli reagovat, museli jste napsat recenzi nebo ohodnotit celé místo počtem hvězdiček. Možnost reagovat přímo na konkrétní fotografii tak přináší nový způsob, jak vyjádřit názor rychle, jednoduše a bez nutnosti psát komentář.
Funkce je zatím v testovací fázi a není dostupná všem uživatelům. Google ji s největší pravděpodobností nejprve otestuje v rámci amerického trhu a na zařízeních s čistým Androidem (např. řada Pixel). Není však vyloučeno, že se v blízké době rozšíří globálně.
