Redmi testuje telefon s baterií 8500 mAh a tělem tenkým pod 8,5 mm

Redmi testuje telefon s baterií 8500 mAh a tělem tenkým pod 8,5 mm
2025-08-08T16:17:39+02:00
• 9. 8. 2025#Android #Smartphony

Redmi 15 5G | Zdroj: FoneArena

Značka Redmi podle nejnovějšího úniku pracuje na smartphonu, který by mohl výrazně změnit dosavadní standardy v oblasti výdrže baterie a konstrukčního designu. Připravovaný model má mít kapacitu baterie 8 500 mAh, a přitom si udržet tloušťku pod hranicí 8,5 mm. To je výjimečný technický počin, zvláště v porovnání s dnešními běžnými telefony s podstatně menšími bateriemi a podobnou nebo větší tloušťkou.

Redmi vyvíjí baterii s rekordní kapacitou

Pro srovnání: nedávno uvedený Redmi Turbo 4 Pro se pyšní baterií o velikosti 7 550 mAh, což už samo o sobě působí impozantně. Přesto jej nový model s 8 500 mAh překonává o téměř 1 000 mAh, aniž by výrazně narostl na tloušťce. Pro zajímavost Samsung Galaxy S25 Ultra má baterii s kapacitou „pouhých“ 5 000 mAh a tloušťku 8,2 mm. Pokud Redmi skutečně dokáže vměstnat o 70 % větší baterii do těla o srovnatelné tloušťce, půjde o zásadní technologický průlom.

Zásadním faktorem v této bateriové revoluci je použití tzv. křemíko-uhlíkové technologie, která se letos rychle rozšířila v rámci čínského mobilního trhu. Na rozdíl od tradičních grafitových článků, které dosahují maximální hustoty kolem 372 mAh/g, křemík může teoreticky nabídnout až 4 200 mAh/g.

xiaomi redmi note14 baterie 6000x4000x

Xiaomi Redmi Note 14, zdroj: Dotekománie

Křemík také umožňuje efektivnější ukládání lithia, což zvyšuje energetickou hustotu baterie, zlepšuje bezpečnost při nabíjení a snižuje riziko tvorby nebezpečných usazenin. Výsledkem je nejen vyšší kapacita, ale i delší životnost a spolehlivost baterie. Podle uniklých informací Redmi v laboratořích stále ladí vlastní technologii baterií tak, aby dosáhl zvýšení kapacity bez negativního dopadu na životnost nebo bezpečnost zařízení.

Zatím není známo, kdy přesně Redmi tento nový model s obří baterií představí, ani jaké ponese jméno. Může se jednat o zcela nový produktovou řadu, nebo o pokračování stávajících modelů. Z dostupných informací ale vyplývá, že Redmi míří ještě dál – podle jednoho z informátorů se v roce 2026 můžeme dočkat prvních smartphonů s kapacitou přes 10 000 mAh.

V čínském Android ekosystému se modely s bateriemi nad 7 000 mAh stávají čím dál běžnější, a Redmi, jak se zdá, chce být v čele. Pokud se jim podaří dostat takto velkou kapacitu do tenkého těla bez kompromisů na výkonu nebo designu, může jít o jeden z technologicky nejzajímavějších smartphonů příštího roku.

Zdroj: gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nejdivnější mobil roku? Nebo absolutně nejzajímavější?

💡ANKETA: Co uděláte, když se vám mobil pokazí/výrazně poškodí?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat