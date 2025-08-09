Redmi testuje telefon s baterií 8500 mAh a tělem tenkým pod 8,5 mm

Redmi 15 5G | Zdroj: FoneArena
Značka Redmi podle nejnovějšího úniku pracuje na smartphonu, který by mohl výrazně změnit dosavadní standardy v oblasti výdrže baterie a konstrukčního designu. Připravovaný model má mít kapacitu baterie 8 500 mAh, a přitom si udržet tloušťku pod hranicí 8,5 mm. To je výjimečný technický počin, zvláště v porovnání s dnešními běžnými telefony s podstatně menšími bateriemi a podobnou nebo větší tloušťkou.
Redmi vyvíjí baterii s rekordní kapacitou
Pro srovnání: nedávno uvedený Redmi Turbo 4 Pro se pyšní baterií o velikosti 7 550 mAh, což už samo o sobě působí impozantně. Přesto jej nový model s 8 500 mAh překonává o téměř 1 000 mAh, aniž by výrazně narostl na tloušťce. Pro zajímavost Samsung Galaxy S25 Ultra má baterii s kapacitou „pouhých“ 5 000 mAh a tloušťku 8,2 mm. Pokud Redmi skutečně dokáže vměstnat o 70 % větší baterii do těla o srovnatelné tloušťce, půjde o zásadní technologický průlom.
Zásadním faktorem v této bateriové revoluci je použití tzv. křemíko-uhlíkové technologie, která se letos rychle rozšířila v rámci čínského mobilního trhu. Na rozdíl od tradičních grafitových článků, které dosahují maximální hustoty kolem 372 mAh/g, křemík může teoreticky nabídnout až 4 200 mAh/g.
Křemík také umožňuje efektivnější ukládání lithia, což zvyšuje energetickou hustotu baterie, zlepšuje bezpečnost při nabíjení a snižuje riziko tvorby nebezpečných usazenin. Výsledkem je nejen vyšší kapacita, ale i delší životnost a spolehlivost baterie. Podle uniklých informací Redmi v laboratořích stále ladí vlastní technologii baterií tak, aby dosáhl zvýšení kapacity bez negativního dopadu na životnost nebo bezpečnost zařízení.
Zatím není známo, kdy přesně Redmi tento nový model s obří baterií představí, ani jaké ponese jméno. Může se jednat o zcela nový produktovou řadu, nebo o pokračování stávajících modelů. Z dostupných informací ale vyplývá, že Redmi míří ještě dál – podle jednoho z informátorů se v roce 2026 můžeme dočkat prvních smartphonů s kapacitou přes 10 000 mAh.
V čínském Android ekosystému se modely s bateriemi nad 7 000 mAh stávají čím dál běžnější, a Redmi, jak se zdá, chce být v čele. Pokud se jim podaří dostat takto velkou kapacitu do tenkého těla bez kompromisů na výkonu nebo designu, může jít o jeden z technologicky nejzajímavějších smartphonů příštího roku.
Zdroj: gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google testuje v aplikaci Fotky nové reakce na obsah. Čeká nás víc emocí a sociálních prvků
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře