iQOO oznámilo sluchátka TWS Air3 Pro a powerbanku

iQOO TWS Air3 Pro | Zdroj: iQOO
Čínská společnost iQOO hned vedle našlapaného telefonu Z10 Turbo+ přinesla také nová bezdrátová sluchátka TWS Air3 Pro s technologií ANC a powerbanku se slušnou kapacitou. Obě aktuální novinky mají nastavenou prodejní cenu na velmi přijatelné hranici, takže by na trhu mohly být silnou konkurencí pro řešení z dílny konkurenčního Xiaomi.
Nemají čím urazit
Sluchátka TWS Air3 Pro s cenovkou 583 Kč se dočkala 12mm měničů nebo systému tří mikrofonů, které společně dokážou eliminovat hluk až do výše 50 dB. Jejich celková výdrž činí 47 hodin. Výrobce sice udává maximální dobu provozu 9,5 hodiny, ale nepochopitelně pouze při poslechu přes jedno sluchátko.
Celá komunikace probíhá přes funkci Bluetooth 6.0, přitom tato verze není úplně zvykem. Následně nechybí ani podpora prostorového zvuku, audio kodeků AAC/SBC/LC3, režim nízké latence a certifikace odolnosti IP54.
Přenosná powerbanka za cenu cca 290 Kč v sobě ukrývá 10 000mAh článek baterie, který je schopen nabíjet rychlostí 22,5 W. Užitečným doplňkem je integrovaný USB-C kabel s koncovkou ve tvaru L. Zařízení bude dostupné pouze v jediném oranžovém provedení. Naopak sluchátka ještě navíc pořídíte v bílé barvě. Nakonec o případné mezinárodní dostupnost bychom se mohli dozvědět až v pozdější době včetně přesnějších cen.
Zdroje: shop.vivo.com.cn, fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře