Google testuje v aplikaci Fotky nové reakce na obsah. Čeká nás víc emocí a sociálních prvků

Google chystá v aplikaci Fotky zásadní změnu, která by mohla proměnit způsob, jakým reagujeme na sdílené fotografie. Místo jednoduchého „srdíčka“ se totiž objevuje zcela nový systém reakcí, který připomíná funkce známé ze sociálních sítí. Vše nasvědčuje tomu, že se Google chce přiblížit interaktivnějším formám digitální komunikace.
Google Fotky se stávají více „Social“
Aplikace Google Fotky ve verzi 7.40.0.790840830 se vývojářům podařilo aktivovat nové nastavení, které odhaluje přepracovaný systém interakcí ve sdílených albech. Tam, kde se dříve zobrazovalo jednoduché srdíčko pro „Líbí se“, je nyní nové tlačítko „React“ – reagovat. Po jeho stisknutí se zobrazí lišta s pěti různými emoji, které umožní rychle a výrazněji reagovat na fotky svých přátel a rodiny.
Tato změna přináší s sebou i nový způsob zobrazení reakcí. Zatímco dříve se „lajk“ zobrazil jen jako srdíčko v komentářovém vlákně, nyní se emoji zobrazují jako běžné komentáře doplněné profilovou fotkou uživatele, podobně jako odpovědi v chatovacích aplikacích. Díky tomu se reakce stávají více součástí konverzace a mají větší vizuální dopad.
Stojí za zmínku, že původní „srdíčkové“ reakce zůstávají zachovány a zobrazují se ve starém stylu – bez profilového obrázku. Oba systémy tedy v testovací verzi koexistují vedle sebe, což nasvědčuje postupnému přechodu nebo testování uživatelských preferencí.
V průběhu testování této funkce vývojáři rovněž zaznamenali, že aplikace Google Fotky se automaticky otevírá ve výchozím nastavení s kartou „Vytvořit“ (Create). Tato sekce, představená v předchozích měsících, slouží jako centrum pro AI nástroje, jako jsou animace z fotografií, remixované ilustrace nebo návrhy na koláže. Původně bylo oznámeno, že karta „Vytvořit“ bude spuštěna v srpnu, a její aktuální přítomnost ve výchozím zobrazení může být součástí závěrečného testování před oficiálním uvedením.
Ačkoliv není zaručeno, že testované novinky se dočkáme ve finální podobě, vše nasvědčuje tomu, že Google chce z aplikace Fotky vytvořit více sociální a konverzační platformu. Přidání reakcí, personalizovaného zobrazení a důrazu na tvorbu s pomocí umělé inteligence posouvá aplikaci daleko za rámec pouhého úložiště fotek.
