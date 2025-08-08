Redmi 15C se může těšit na 5G sítě

Redmi 15C 5G | Zdroj: GSMArena

Firma Xiaomi pod značkou Redmi teprve pár dnů nazpět začala s uvolňováním novinek a nejnovější únik otevírá brány dalšímu zástupci do totožné série. Tentokrát je široké veřejnosti přiblížen model nesoucí název 15C 5G, který samozřejmě bude mít úzkou spojitost s již dostupnou 4G variantou. Čínský gigant u tohoto telefonu získal první důležitou certifikaci.

Poctivý základ

Redmi 15C 5G by údajně měl do přední části dostat 6,9palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Samozřejmostí bude základní 8MPx selfie kamerka. Hardwarovou stránku zastoupí osmijádrový procesor Dimensity 6300 od MediaTeku. Následně se ukáže také 4GB operační paměť RAM či 128/256GB úložiště.

redmi 15c 5g 2 1536x155x

Redmi 15C 5G | Zdroj: GSMArena

Případný nedostatek místa nejspíš bude opět řešit paměťová microSD karta. Bateriový článek o velikosti 6 000 mAh potěší technologií rychlého 33W nabíjení. Ovšem adekvátní adaptér tradičně nepřibalí do prodejního balení. Uživatelským prostředím má doprovázet operační systém Android 15 ukrytý pod známým rozhraním HyperOS 2.0.

Mezi ostatní prvky výbavy ještě patří hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu nebo snímač otisků prstů integrovaný do bočního tlačítka. Zájemci mají na výběr dostat tři barevné možnosti (černou, fialovou, zelenou). Zařízení pod označením 2508CRN2BC momentálně prochází certifikačními procesy a oficiální představení se očekává už koncem tohoto měsíce.

Zdroj: gsmarena.com

