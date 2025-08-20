Google Překladač se chystá na velký upgrade: přesnější překlady a nové funkce poháněné umělou inteligencí

Google Překladač, nejpoužívanější nástroj pro překlady, prochází zásadní proměnou. Kromě přesnějších překladů nabídne i zcela nové funkce jako režim Konverzace, duolingo-style procvičování jazyků a výběr mezi rychlým a pokročilým režimem překladu. Google tak spojuje sílu umělé inteligence s praktičností každodenního používání.
Překladač od Googlu čeká proměna
Podle nejnovějších informací testuje Google ve verzi 9.15.114 svého překladače novou funkci „Procvičování“, která připomíná známou jazykovou aplikaci Duolingo. Uživatelé si budou moci hravou formou procvičovat cizí jazyk přímo v aplikaci. Tato funkce bude mít v nové verzi své místo v pravém dolním rohu obrazovky.
Kromě toho dojde i ke změnám v uživatelském rozhraní – například ikona kamery bude nově uprostřed, zatímco mikrofon se přesune do pole pro zadávání textu. Uživatelé zde také nově najdou tlačítka pro vložení textu ze schránky a ruční psaní.
Zásadní novinkou je možnost volby mezi dvěma překladovými režimy:
- Fast (Rychlý) – optimalizovaný pro rychlost a efektivitu, ideální např. při překladu menu v restauraci nebo dopravního značení na cestách.
- Advanced (Pokročilý) – zaměřený na kontext a přesnost, využívající sílu AI modelu Gemini.
Uživatelé si tak budou moci přepínat režim podle potřeby přímo z domovské obrazovky aplikace nebo ze stránky s výsledky překladu.
V současnosti je pokročilý model dostupný pouze pro překlady angličtina–španělština a angličtina–francouzština. Google však zřejmě plánuje jeho rozšíření na další jazykové kombinace, pokud se funkce osvědčí.
Google se snaží přesunout důraz od pouhé dostupnosti k výkonu a kvalitě překladu. Aplikace Google Překladač je sice i nadále hluboce integrovaná do nástrojů jako Google Lens a Circle to Search, ale novinky ukazují, že umělá inteligence hraje čím dál větší roli při porozumění kontextu a významu překladu.
