Nové Realme 15T bude již brzy venku
2025-08-29T13:58:56+02:00
• 30. 8. 2025#Android #Smartphony

Realme 14T | Zdroj: Realme

Na prahu oficiálního oznámení tentokrát stojí model Realme 15T, který právě teď přibližuje nejnovější únik. Ten odhaluje jak konečnou podobu, tak i většinu klíčových prvků výbavy. O věrohodnosti nemusíme ani pochybovat, jelikož se jedná o marketingové materiály přímo od čínského výrobce. Z pohledu specifikací můžeme vyhlížet kompaktního zástupce s lehce průměrnou výbavou.

Minimum nápadů

Telefon do samotného čela dostane 6,57palcový AMOLED displej, pod nímž poběží čipová sada Dimensity 6400 Max od MediaTeku nebo tři paměťové konfigurace paměti (8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB). Přestože tloušťka zařízení dosáhne na hodnotu pouze 7,79 mm, tak celkovou výdrž by měl udávat bateriový článek o velikosti 7 000 mAh. U něj se také ukáže technologie rychlého 60W nabíjení a zpětné dobíjení.

Realme 15T 5 900x517x Realme 15T 6 900x492x Realme 15T 3 943x512x

Realme 15T | Zdroj: @yabhishekhd

Po vzoru předchozí generace může opět jít o tzv. „odlehčenou variantu“ základního Realme 15. Proto lze ještě očekávat totožnou certifikaci odolnosti (IP68/IP69) nebo slabší sestavu u zadního fotoaparátu.

Prodejci nabídnou celkem tři barevné verze a nasadí prodejní cenu po přepočtu v rozmezí od 5 035 do 5 994 Kč. K představení by mohlo dojít v nejbližších týdnech, takže nelze moc počítat s dalšími upřesňujícími úniky.

Realme 15T 7 900x492x Realme 15T 4 968x520x Realme 15T 2 765x409x

Realme 15T | Zdroj: @yabhishekhd

Zdroje: gizmochina.com, x.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

