Nové Realme 15T bude již brzy venku

Realme 14T | Zdroj: Realme
Na prahu oficiálního oznámení tentokrát stojí model Realme 15T, který právě teď přibližuje nejnovější únik. Ten odhaluje jak konečnou podobu, tak i většinu klíčových prvků výbavy. O věrohodnosti nemusíme ani pochybovat, jelikož se jedná o marketingové materiály přímo od čínského výrobce. Z pohledu specifikací můžeme vyhlížet kompaktního zástupce s lehce průměrnou výbavou.
Minimum nápadů
Telefon do samotného čela dostane 6,57palcový AMOLED displej, pod nímž poběží čipová sada Dimensity 6400 Max od MediaTeku nebo tři paměťové konfigurace paměti (8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB). Přestože tloušťka zařízení dosáhne na hodnotu pouze 7,79 mm, tak celkovou výdrž by měl udávat bateriový článek o velikosti 7 000 mAh. U něj se také ukáže technologie rychlého 60W nabíjení a zpětné dobíjení.
Po vzoru předchozí generace může opět jít o tzv. „odlehčenou variantu“ základního Realme 15. Proto lze ještě očekávat totožnou certifikaci odolnosti (IP68/IP69) nebo slabší sestavu u zadního fotoaparátu.
Prodejci nabídnou celkem tři barevné verze a nasadí prodejní cenu po přepočtu v rozmezí od 5 035 do 5 994 Kč. K představení by mohlo dojít v nejbližších týdnech, takže nelze moc počítat s dalšími upřesňujícími úniky.
Zdroje: gizmochina.com, x.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
WhatsApp znovu rozšiřuje možnosti mizejících zpráv
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře