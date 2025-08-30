WhatsApp znovu rozšiřuje možnosti mizejících zpráv

2025-08-29T13:58:47+02:00
• 30. 8. 2025#Aplikace

Zdroj: WhatsApp

WhatsApp chystá další novinku. Tentokrát hodlá zase o něco vylepšit posílání mizejících zpráv v rámci betaverze své chatovací aplikace. Dvě nové možnosti potěší všechny uživatele posílající citlivé informace.

WhatsApp přidává hodinové a dvanáctihodinové zprávy

Máte tajemství? V pořádku. WhatsApp totiž chystá novinku pro svou betaverzi na Androidu. Ta rozšíří možnosti mizejících zpráv a k dosavadním časovačům na 24 hodin, 7 dní a 90 dní nyní přibudou nové varianty.

Podle informací zveřejněných na blogu WABetaInfo půjde o časovače zpráv na 1 hodinu a 12 hodin. Právě hodinový časovač je navržen pro rychlé sdílení důvěrných údajů, včetně třeba jednorázových hesel. Dvanáctihodinová varianta pak nabízí jakýsi kompromis a může se hodit například už i pro běžnou komunikaci.

whatsapp mizejici zpravy 3500x2720x

Zdroj: WABetaInfo

Vaše konverzace ve WhatsAppu se tak zase mohou zdát o trochu „soukromější“. Pozor jen na hodinový časovač. Ten totiž běží již od samotného odeslání, a tak se může stát, že zpráva zmizí dříve, než si ji druhá strana stihne přečíst.

Zdroje: neowin.net, wabetainfo.com

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

