Poco M7 se dočká varianty Plus

Produktová řada M7 u společnosti Poco bude už za pár dnů postavena před jednu menší aktualizaci, o kterou se postará nový přírůstek nesoucí název M7 Plus. Čínský výrobce přes sociální sítě začíná lákat na uvedení této novinky a zatím vše nasvědčuje tomu, že oficiální představení proběhne ve středu 13. srpna.
Výdrž hraje prim
Pokud dáme dohromady všechny spekulace z posledních dnů či měsíců, tak model Poco M7 Plus by měl disponovat 6,9palcovým IPS LCD displejem s Full HD+ rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Proděravený otvor umístěný nahoře uprostřed zabere obyčejná 8MPx selfie kamerka. Pod čelním panelem poběží čipset Snapdragon 6s Gen 3 od Qualcommu, 4GB operační paměť RAM vedle 128GB interního úložiště.
Přestože údajně půjde o cenově dostupného zástupce, tak jednoznačně může překvapit 7 000mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 33W nabíjení. Pozornosti neunikne ani hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu, certifikace odolnosti IP64, boční snímač otisků prstů a operační systém Android 15 pod vlastním rozhraním HyperOS s garancí aktualizací po dobu 3 let.
Každopádně zatím telefon směřuje k tomu, že bude přeznačenou verzí Redmi 15 5G, která dorazila teprve před několika dny. Nakonec na indický trh má dorazit s cenovou po přepočtu nepřesahující hranici 3 600 Kč.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
