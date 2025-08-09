iQOO Z10 přichází v očekávaném provedení Turbo+

iQOO Z10 Turbo+ | Zdroj: iQOO

Pro nejnáročnější uživatele si společnost iQOO připravila model s názvem Z10 Turbo+, který byl čím dál více předmětem úniků v uplynulých dnech. Čínský výrobce v žádné části rozhodně výbavou nešetřil a dokonce z jejich strany došlo k nasazení doposud největší baterie. Zájemci se mohou těšit nejen na kvalitní displej, nadstandardní výkon nebo extra dlouhou výdrž.

Žádná nuda

Součástí výbavy je 6,78palcový AMOLED panel dosahující na 1.5K rozlišení či 144Hz obnovovací frekvenci, který pohání čipová sada Dimensity 9400+ od MediaTeku. Firma má dohromady připravené čtyři paměťové konfigurace, kde se míchá 12/16GB operační paměť RAM a 256/512GB interní úložiště.

iqoo z10 turbo plus 2jpg 1308x560x iqoo z10 turbo plus 4jpg 2560x1420x

iQOO Z10 Turbo+ | Zdroj: iQOO

Rekordně velká baterie o velikosti 8 000 mAh podporuje technologii rychlého 90W nabíjení. Záda nesou dva objektivy fotoaparátu s hlavním 50MPx snímačem LYT-600 od Sony. Mobilní hráče potěší výkonný systém kapalinového chlazení, které zabírá plochu 7 000 mm².

Softwarová část je vyřešena operačním systémem Android 15 pod platformou Origin OS 5. Z výbavy nesmíme vynechat ani 16MPx selfie kamerku, skener otisků prstů pod displejem, certifikaci odolnosti IP65, infraport a také technologii NFC. Do obchodů dorazí tři barevné možnosti – bílá, šedá, zlatá. Cenovka po přepočtu vychází na 6 741 Kč až 8 794 Kč za nejvyšší konfiguraci 16+512 GB.

iqoo z10 turbo plus 3png 750x750x iqoo z10 turbo plus 1jpg 2560x1410x

iQOO Z10 Turbo+ | Zdroj: iQOO

Zdroje: vivo.com.cn, gsmarena.com, fonearena.com

