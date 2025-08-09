iPhone 17 bude mít premiéru 9. září, Apple chystá revoluční model Air

Zdroj: Apple
Apple se připravuje na svou každoroční podzimní keynote, která bývá tradičně věnována uvedení nové generace iPhonů. Zatímco ještě v červenci se spekulovalo pouze o týdnu konání akce, nyní se podle uniklých informací pocházejících od německých mobilních operátorů rýsuje konkrétní datum a to úterý 9. září.
Apple by měl 9. září představit nové iPhony
Podle renomovaného novináře Marka Gurmana z agentury Bloomberg měla Apple událost připadnout na týden začínající 8. září. Sám Gurman zmiňoval jako nejpravděpodobnější termín 9. nebo 10. září, přičemž pátek 12. září vyloučil, Apple totiž své akce nikdy nepořádá v pátek, a datum 11. září je kvůli historickým souvislostem citlivé.
Nyní však unikly informace od anonymních zdrojů z německých telekomunikačních společností, které údajně potvrdily konání události právě v úterý 9. září. Pokud by se tato spekulace potvrdila, pak by nová řada iPhonů byla dostupná v prvních zemích o deset dní později, tedy v pátek 19. září. Tento harmonogram by odpovídal tradičnímu modelu uvedení, který Apple dlouhodobě dodržuje.
Kromě očekávaných modelů iPhone 17, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max přinese Apple letos novinku s označením iPhone 17 Air. Tento model má nahradit dosavadní variantu Plus, která se dlouhodobě potýkala s nízkým zájmem zákazníků.
Nový iPhone 17 Air má být podle dostupných informací extrémně tenký a lehký, čímž se snaží přilákat nové zákazníky. Jeho hlavním lákadlem má být elegantní design a minimální hmotnost, ovšem na úkor některých parametrů. Například výdrže baterie či kvality fotoaparátu, která nebude dosahovat úrovně Pro modelů.
Zda se Applu podaří s tímto modelem prorazit, je zatím otázkou. Výrobce očividně reaguje na proměnnou poptávku a mění strategii v rámci produktového portfolia. První recenze a reakce uživatelů však ukážou, zda byla sázka na „Air“ správným krokem.
Kromě nových iPhonů lze na zářijové události tradičně očekávat také další oznámení a to aktualizace operačních systémů iOS, iPadOS a watchOS, a možná i nové modely Apple Watch nebo AirPods. Spekulace hovoří také o možnou upoutávku na chystané Vision Pro 2 nebo další detaily kolem rozšíření Apple Intelligence.
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře