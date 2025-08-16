Poco C85 nepřinese moc nového

Poco C85 nepřinese moc nového
2025-08-16T11:38:49+02:00
• 16. 8. 2025#Android #Smartphony

Poco C85 | Zdroj: Xpertpick

Pod značkou Poco se pomalu rýsuje nový přírůstek, který je ovšem až nyní předmětem prvního většího úniku. Venku k dispozici máme fotografie zařízení a seznam specifikací. Na prodejních pultech jej poznáme pod označením C85, přičemž jednoznačně půjde o základního zástupce. Nicméně tento telefon bude opět předělávkou modelu Redmi teprve z nedávné doby.

Nečekejte zázraky

Poco C85 má disponovat 6,9palcovým LCD displejem s HD+ rozlišením či 120Hz obnovovací frekvencí. Výřez ve tvaru padající kapky pravděpodobně zabere 8MPx selfie kamerka. Vnitřní šasi vyplní čipová sada Helio G81 Ultra od MediaTeku a 8GB operační paměť RAM typu LPDDR4x (+ 8 GB virtuálně).

poco c85 4 710x600x poco c85 3 710x600x

Poco C85 | Zdroj: Xpertpick

Interní úložiště (eMMC 5.1) o velikosti 128/256 GB může podporovat rozšíření pomocí paměťové microSD karty. Výdrž u novinky by měl udávat 6 000mAh článek baterie s technologií rychlého 33W nabíjení. Softwarová platforma HyperOS 2.0 bude mít pod sebou operační systém Android 15.

Ze zbytku výbavy lze ještě vypíchnout certifikaci odolnosti IP64, hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu, 3,5mm audio jack nebo boční čtečku otisků prstů. Výrobce na výběr dá tři barevné verze (černou, fialovou, zelenou). Vzhledem k úzké spojitosti s Redmi 15C (4G) můžeme očekávat cenovku kolem 3 000 Kč.

poco c85 1 710x600x poco c85 2 710x600x

Poco C85 | Zdroj: Xpertpick

Zdroje: xpertpick.com, gizmochina.com

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

