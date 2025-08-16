Microsoft mění umístění tlačítka „Odeslat“ v mobilní aplikaci Outlook

2025-08-15T18:34:34+02:00
• 16. 8. 2025#Android

Microsoft se chystá provést úpravu, která má zlepšit uživatelskou zkušenost v aplikaci Outlook na mobilních zařízeních. Tentokrát nepůjde o kontroverzní krok, ale o praktickou změnu, která by měla uživatelům ušetřit zbytečné problémy. Společnost přesune tlačítko Odeslat z dolní části okna pro psaní e-mailu do horního panelu. Cílem je omezit riziko nechtěného odeslání zprávy.

Proč Microsoft mění rozložení v mobilní aplikaci

Podle Microsoftu je současné umístění tlačítka Odeslat v dolní části rozhraní příliš blízko jiným ovládacím prvkům, což v přeplněném prostředí může vést k neúmyslnému odeslání zprávy. Tento problém se projevuje zejména na mobilních telefonech, kde je plocha obrazovky omezená a dotykové ovládání snadno způsobí chybný dotyk.

V Microsoft 365 Roadmap byla změna popsána následovně: „Tato funkce snižuje počet nechtěných odeslání zpráv přesunutím tlačítka Odeslat z dolní části okna pro psaní do jeho horního záhlaví. Přemístěním do méně přeplněného místa se uživatelé mohou vyhnout náhodným klepnutím, což povede k méně neúmyslným odesílání zpráv.“

outlookmobile0 1820x1213x

Zdroj: Microsoft

Nové umístění tlačítka Odeslat bude dostupné od září pro aplikaci Outlook na Androidu i iOS. Aktualizace je uvedena v plánu pod ID 499900 a má být nasazena postupně.

V poslední době Microsoft provádí řadu změn napříč svými službami. Některé kroky, jako plánované ukončení podpory Windows 10 nebo odstranění oblíbené aplikace Microsoft Lens, vyvolaly kritiku a obavy mezi uživateli. Naopak jiné, například tato úprava v Outlooku, by mohly být přijaty pozitivně, protože řeší konkrétní problém a zjednodušují práci.

Mobilní e-mailoví klienti jsou dnes nezbytným nástrojem pro miliony lidí a každé zlepšení, které pomůže předejít chybám, může mít významný pozitivní efekt. Náhodně odeslaný e-mail bez přílohy, s chybou nebo v neúplné podobě je totiž častým zdrojem frustrace a někdy i nepříjemností v pracovním prostředí.

Zdroj: neowin.net

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

