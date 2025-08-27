Oppo Find X9 Pro dostává reálnější obrysy

Oppo Find X9 Pro | Zdroj: Gizmochina
Společnost Oppo podle nejbližších plánů chce podpořit nejvyšší segment trhu, kam vyšle nového zástupce pod názvem Find X9 Pro. Připravovaný telefon zmiňuje hned několik úniků od zdrojů nezávislých na sobě, takže v podstatě můžeme dát dohromady téměř kompletní výpis výbavy. Ke všemu neschází ani fotografie zařízení přibližující konečnou podobu přírůstku.
Plný lákadel
Přední stranu by měl zabrat 6,78palcový OLED displej s 1,5K rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a ultrazvukovým snímačem otisků prstů. Pod ním asi poběží čipová sada Dimensity 9500 od MediaTeku nebo 12/16GB operační paměť RAM. Velikosti interního úložiště se mají pohybovat v rozmezí od 256 GB do 1 TB. Avšak jen verze 16 GB+1 TB má podporovat satelitní komunikaci přes SMS zprávy.
Článek baterie o velikosti 7 500 mAh bude podporovat 80W (přes USB-C) a 50W (bezdrátové) nabíjení. Zadní část zaberou tři objektivy fotoaparátu (200 + 50 + 50 MPx), zatímco vpředu naleznete 50MPx selfie kamerku. Uvnitř údajně poběží platforma ColorOS 16 pod operačním systémem Android 16. O pozornost si ještě řekne technologie NFC a přizpůsobitelné tlačítko.
Ve volném prodeji budou tři barevné možnosti (bílá, fialová, fialovošedá). Cenovka může vycházet z předchůdce, což po přepočtu znamená zhruba 21 600 Kč. Nakonec oficiální představení pro zákazníky z Číny proběhne už v říjnu.
Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com, gsmarena.com
