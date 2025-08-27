Oppo Find X9 Pro dostává reálnější obrysy

Oppo Find X9 Pro dostává reálnější obrysy
2025-08-27T11:45:30+02:00
• 27. 8. 2025#Android #Smartphony

Oppo Find X9 Pro | Zdroj: Gizmochina

Společnost Oppo podle nejbližších plánů chce podpořit nejvyšší segment trhu, kam vyšle nového zástupce pod názvem Find X9 Pro. Připravovaný telefon zmiňuje hned několik úniků od zdrojů nezávislých na sobě, takže v podstatě můžeme dát dohromady téměř kompletní výpis výbavy. Ke všemu neschází ani fotografie zařízení přibližující konečnou podobu přírůstku.

Plný lákadel

Přední stranu by měl zabrat 6,78palcový OLED displej s 1,5K rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a ultrazvukovým snímačem otisků prstů. Pod ním asi poběží čipová sada Dimensity 9500 od MediaTeku nebo 12/16GB operační paměť RAM. Velikosti interního úložiště se mají pohybovat v rozmezí od 256 GB do 1 TB. Avšak jen verze 16 GB+1 TB má podporovat satelitní komunikaci přes SMS zprávy.

oppo find x9 pro 2 840x224x

oppo find x9 pro 1 847x144x

Oppo Find X9 Pro | Zdroj: Gizmochina

Článek baterie o velikosti 7 500 mAh bude podporovat 80W (přes USB-C) a 50W (bezdrátové) nabíjení. Zadní část zaberou tři objektivy fotoaparátu (200 + 50 + 50 MPx), zatímco vpředu naleznete 50MPx selfie kamerku. Uvnitř údajně poběží platforma ColorOS 16 pod operačním systémem Android 16. O pozornost si ještě řekne technologie NFC a přizpůsobitelné tlačítko.

Ve volném prodeji budou tři barevné možnosti (bílá, fialová, fialovošedá). Cenovka může vycházet z předchůdce, což po přepočtu znamená zhruba 21 600 Kč. Nakonec oficiální představení pro zákazníky z Číny proběhne už v říjnu.

oppo find x9 pro 3 3000x2325x

Oppo Find X9 Pro | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

💡ANKETA: Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat