Apple žaluje síť Apple Cinemas, obává se zneužití své značky při expanzi kin

Zdroj: Midjourney
Apple podal žalobu na společnost Sand Media, která provozuje síť kin s názvem Apple Cinemas. Důvodem je údajné porušení ochranné známky a snaha přiživit se na slavné značce Apple v době, kdy řetězec kin plánuje masivní expanzi po celých Spojených státech.
Apple žaluje americkou síť kin
Podle žaloby, o které informovala agentura Reuters, Apple tvrdí, že Apple Cinemas a Sand Media se pokusili vydělat na vysoce ceněné značce Apple v souvislosti s jejich ambiciózní expanzí. Apple rovněž dodává, že provozovatelé kin opakovaně odmítli snahy o smírné řešení, a tak byla společnost nucena podniknout právní kroky.
V žalobě Apple uvádí, že spotřebitelé by neměli být uváděni v omyl, že Apple Cinemas má něco společného se značkou Apple, která si za desítky let vybudovala silnou pozici na trhu a obrovský podíl důvěry. „Spotřebitelé by neměli jít do kina Apple Cinemas s dojmem, že je spojeno s naší značkou, když ve skutečnosti mezi námi neexistuje žádný vztah,“ uvádí Apple v žalobě.
Apple Cinemas dosud působilo zejména v menších městech a předměstích v oblasti Nové Anglie. Situace se ale změnila ve chvíli, kdy síť otevřela nový multiplex v oblasti San Francisco Bay, a to do 80 kilometrů od sídla Apple v Cupertinu. Další kino má následovat již brzy, a podle žaloby má Sand Media v plánu expandovat až do 100 lokalit napříč celými Spojenmi státy.
Apple tvrdí, že již nyní došlo ke zmatení zákazníků a k oslabování hodnoty značky. Jako důkaz předkládá snímky ze sociálních sítí, kde uživatelé spekulují, zda má Apple Cinemas něco společného s technologickou firmou. Dále Apple poukazuje na to, že mnohá média při informování o nově otevřených pobočkách cítila potřebu vysvětlit, že Apple Cinemas nemá s firmou Apple Inc. nic společného.
Provozovatel kin se zatím k situaci nevyjádřil a na žádosti o komentář nereagoval. Zůstává tak nejasné, zda a jak se Sand Media bude proti obvinění bránit. Právní spor přichází v době, kdy se Apple výrazněji zaměřuje na ochranu své značky a vizuální identity. Firma dlouhodobě klade důraz na to, aby její ikonické jméno nebylo zneužíváno v jiných sektorech bez povolení, zejména pokud by to mohlo vést ke zmatení spotřebitelů.
Zdroj: theverge.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
O2 mělo další výpadek. Tvrdí, že se jedná o optimalizaci sítě
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře