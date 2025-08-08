Apple žaluje síť Apple Cinemas, obává se zneužití své značky při expanzi kin

Apple žaluje síť Apple Cinemas, obává se zneužití své značky při expanzi kin
2025-08-07T08:38:24+02:00
8. 8. 2025

Zdroj: Midjourney

Apple podal žalobu na společnost Sand Media, která provozuje síť kin s názvem Apple Cinemas. Důvodem je údajné porušení ochranné známky a snaha přiživit se na slavné značce Apple v době, kdy řetězec kin plánuje masivní expanzi po celých Spojených státech.

Apple žaluje americkou síť kin

Podle žaloby, o které informovala agentura Reuters, Apple tvrdí, že Apple Cinemas a Sand Media se pokusili vydělat na vysoce ceněné značce Apple v souvislosti s jejich ambiciózní expanzí. Apple rovněž dodává, že provozovatelé kin opakovaně odmítli snahy o smírné řešení, a tak byla společnost nucena podniknout právní kroky.

V žalobě Apple uvádí, že spotřebitelé by neměli být uváděni v omyl, že Apple Cinemas má něco společného se značkou Apple, která si za desítky let vybudovala silnou pozici na trhu a obrovský podíl důvěry. „Spotřebitelé by neměli jít do kina Apple Cinemas s dojmem, že je spojeno s naší značkou, když ve skutečnosti mezi námi neexistuje žádný vztah,“ uvádí Apple v žalobě.

apple send media 1086x992x

Zdroj: The Verge

Apple Cinemas dosud působilo zejména v menších městech a předměstích v oblasti Nové Anglie. Situace se ale změnila ve chvíli, kdy síť otevřela nový multiplex v oblasti San Francisco Bay, a to do 80 kilometrů od sídla Apple v Cupertinu. Další kino má následovat již brzy, a podle žaloby má Sand Media v plánu expandovat až do 100 lokalit napříč celými Spojenmi státy.

Apple tvrdí, že již nyní došlo ke zmatení zákazníků a k oslabování hodnoty značky. Jako důkaz předkládá snímky ze sociálních sítí, kde uživatelé spekulují, zda má Apple Cinemas něco společného s technologickou firmou. Dále Apple poukazuje na to, že mnohá média při informování o nově otevřených pobočkách cítila potřebu vysvětlit, že Apple Cinemas nemá s firmou Apple Inc. nic společného.

Provozovatel kin se zatím k situaci nevyjádřil a na žádosti o komentář nereagoval. Zůstává tak nejasné, zda a jak se Sand Media bude proti obvinění bránit. Právní spor přichází v době, kdy se Apple výrazněji zaměřuje na ochranu své značky a vizuální identity. Firma dlouhodobě klade důraz na to, aby její ikonické jméno nebylo zneužíváno v jiných sektorech bez povolení, zejména pokud by to mohlo vést ke zmatení spotřebitelů.

Zdroj: theverge.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

