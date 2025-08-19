Vtipné konverzace z infolinky operátora T-Mobile

Zdroj: T-Mobile
Dnes nám mobilní operátor T-Mobile poslal tiskovou zprávu s vtipnými konverzacemi z infolinky. Než se k nim dostaneme, tak se pochlubil i statistikou.
Menší zájem?
Dle dat mobilní operátora dochází k poklesu hovorů na infolinku. V roce 2019 se jednalo o 7 milionů hovorů, v roce 2024 pak už jen 4 miliony, což je pokles o více než 40 %. Dle operátora klienti raději volí jiné formy komunikace: od samoobsluhy v mobilní aplikaci, přes chatbota, až po možnost zpětného zavolání.
Sice je zde pokles, ale ty uskutečněné jsou delší a mnohdy i komplexnější. Klienti si tak asi umí dohledat nějakou drobnější informaci sami. Například hlasový automat umí dle operátora obsloužit 55 % hovorů s tím, že poskytne vše potřebné bez nutnosti asistence zaměstnance.
„V zákaznickém centru pracuje téměř 220 lidí, z toho téměř čtvrtina má částečný úvazek. Jedná se převážně o maminky, kterým se snažíme maximálně vyjít vstříc, aby mohly skloubit čas s rodinou a čas v práci. V Lounech máme dokonce speciální výhradně maminkovský tým,“ říká Michal Sejkora, manažer provozu koncových zákazníků T-Mobile.
Vtipné konverzace
A nyní ty zábavnější konverzace. Samozřejmě jsou anonymizované, ale asi jde jen o výběr těch, které se dají publikovat. Odhadujeme, že některé konverzace mohou být i velmi ostré.
Konverzace 1:
Zákazník (uživatel předplacené karty): Nemůžu volat!
Operátor: A dobíjel jste si?
Zákazník: Ano telefon byl celý večer v nabíječce…
Konverzace 2:
Zákazník při uvedení částky 3 900 Kč za telefon:
Tolik za telefon? A to je kouzelný, nebo k němu dostanu motorku?
Konverzace 3:
Požadavek od zákazníka:
Zrušit manželku! Co nejdřív!
Konverzace 4:
Zákazník (patrně fanda do ornitologie):
Kolik váží čáp bílý?
Konverzace 5:
Zákazník: Nemáte tam ňákej novej telefon?
Operátor: Ano, v nabídce máme řadu telefonů, pořídit je lze s různými výhodami od koruny,
nabízíme řadu top modelů třeba do 10 000 Kč, a to i na splátky…
Zákazník: Moje oktávka stála míň, a to už dala i druhou technickou!
Konverzace 6:
Operátor: Dlouhodobě Vám roste spotřeba dat. Měl byste zájem o neomezený tarif nebo alespoň
balíček s několika GB?
Zákazník: 1 GB je u mě tak na hodinu…
Konverzace 7:
Zákazník: Už pár dnů se nemůžu dostat do aplikace, abych si zadal balíček na data. Když mi
došla sms, že jsem bez dat, tak jsem se málem vyvrátil v kolenou. Takže v práci to bude brutální
odvykačka!
Konverzace 8:
Zákaznice:
Chtěla bych změnit způsob platby na platbu frakturou.
Konverzace 9:
Zákazník:
Nemůžu zaplatit. Vyhořel mi byt. Shořely mi peníze.
Konverzace 10:
Zákazník (patrně pod vlivem):
Kde to jsem?
