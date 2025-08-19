Vtipné konverzace z infolinky operátora T-Mobile

Dnes nám mobilní operátor T-Mobile poslal tiskovou zprávu s vtipnými konverzacemi z infolinky. Než se k nim dostaneme, tak se pochlubil i statistikou.

Menší zájem?

Dle dat mobilní operátora dochází k poklesu hovorů na infolinku. V roce 2019 se jednalo o 7 milionů hovorů, v roce 2024 pak už jen 4 miliony, což je pokles o více než 40 %. Dle operátora klienti raději volí jiné formy komunikace: od samoobsluhy v mobilní aplikaci, přes chatbota, až po možnost zpětného zavolání.

Sice je zde pokles, ale ty uskutečněné jsou delší a mnohdy i komplexnější. Klienti si tak asi umí dohledat nějakou drobnější informaci sami. Například hlasový automat umí dle operátora obsloužit 55 % hovorů s tím, že poskytne vše potřebné bez nutnosti asistence zaměstnance.

„V zákaznickém centru pracuje téměř 220 lidí, z toho téměř čtvrtina má částečný úvazek. Jedná se převážně o maminky, kterým se snažíme maximálně vyjít vstříc, aby mohly skloubit čas s rodinou a čas v práci. V Lounech máme dokonce speciální výhradně maminkovský tým,“ říká Michal Sejkora, manažer provozu koncových zákazníků T-Mobile.

Vtipné konverzace

A nyní ty zábavnější konverzace. Samozřejmě jsou anonymizované, ale asi jde jen o výběr těch, které se dají publikovat. Odhadujeme, že některé konverzace mohou být i velmi ostré.

Konverzace 1:

Zákazník (uživatel předplacené karty): Nemůžu volat!
Operátor: A dobíjel jste si?
Zákazník: Ano telefon byl celý večer v nabíječce…

Konverzace 2:

Zákazník při uvedení částky 3 900 Kč za telefon:
Tolik za telefon? A to je kouzelný, nebo k němu dostanu motorku?

Konverzace 3:

Požadavek od zákazníka:
Zrušit manželku! Co nejdřív!

Konverzace 4:

Zákazník (patrně fanda do ornitologie):
Kolik váží čáp bílý?

Konverzace 5:

Zákazník: Nemáte tam ňákej novej telefon?
Operátor: Ano, v nabídce máme řadu telefonů, pořídit je lze s různými výhodami od koruny,
nabízíme řadu top modelů třeba do 10 000 Kč, a to i na splátky…
Zákazník: Moje oktávka stála míň, a to už dala i druhou technickou!

Konverzace 6:

Operátor: Dlouhodobě Vám roste spotřeba dat. Měl byste zájem o neomezený tarif nebo alespoň
balíček s několika GB?
Zákazník: 1 GB je u mě tak na hodinu…

Konverzace 7:

Zákazník: Už pár dnů se nemůžu dostat do aplikace, abych si zadal balíček na data. Když mi
došla sms, že jsem bez dat, tak jsem se málem vyvrátil v kolenou. Takže v práci to bude brutální
odvykačka!

Konverzace 8:

Zákaznice:
Chtěla bych změnit způsob platby na platbu frakturou.

Konverzace 9:

Zákazník:
Nemůžu zaplatit. Vyhořel mi byt. Shořely mi peníze.

Konverzace 10:

Zákazník (patrně pod vlivem):
Kde to jsem?

Zdroj: Tisková zpráva

