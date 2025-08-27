Obří slevy udeřily na audio. Ceny se srazily u JBL, Marshall i Niceboy KOMERČNÍ ČLÁNEK

Obří slevy udeřily na audio. Ceny se srazily u JBL, Marshall i Niceboy
2025-08-27T16:18:05+02:00
27. 8. 2025

S koncem léta už pomalu klepe na dveře nový školní rok. Studenti se už za necelý týden vrací do lavic, a jak už to bývá, nadšení z ranního vstávání a domácích úkolů se letos opět nekoná. Právě proto teď běží akce, která má návrat do školních lavic trochu zpříjemnit. Díky té můžete pořídit příslušenství a telefony za top ceny a třeba potěšit vaše dítě praktickým dárkem. Výběr není ani tento rok malý, ba naopak. V nabídce najdete širokou škálu zlevněných sluchátek, hodinek, anebo třeba reproduktorů. To, a ještě více, seženete za zlomek ceny pouze do 7. září.

Příslušenství za TOP ceny

I když v nabídce najdeme parádní slevy také na telefony, hlavním hitem je příslušenství. Například JBL opět boduje se sraženými cenami a vy si tak můžete pořídit třeba sluchátka JBL Tune 760 NC BT už za 1 389 Kč (původně 1 590 Kč) nebo reproduktor JBL Go 4 za 999 Kč (původně 1 289 Kč).

Další sluchátka a reproduktory za top ceny:

Bez ohledu na věk jsou v dnešní době nepostradatelnou výbavou chytré hodinky, které dokážou monitorovat vaše zdraví, pohyb, ale hlavně jsou prodlouženou ruku vašeho chytrého telefonu. Akční hodinky ocení nejen studenti, ale i rodiče, kteří je často pořizují jako praktický dárek. I u nich jsou totiž ceny sražené.

Kompletní výběr zlevněných produktů najdete zde, kde se to hemží nejen příslušenstvím, ale i telefony od Applu, Samsungu, Xiaomi nebo Motoroly. Tam se u vybraných modelů ceny srazily co nejníž a vy tak můžete pořídit třeba Xiaomi Redmi Note 14 Pro za pouhých 5 090 Kč (původně 5 290 Kč) nebo třeba Xiaomi Redmi 14C za 2 690 Kč (původně 2 990 Kč).

