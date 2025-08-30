Google Gemini přináší revoluční úpravy fotek díky nové AI technologii

Google Gemini přináší revoluční úpravy fotek díky nové AI technologii
2025-08-29T14:01:37+02:00
• 30. 8. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: The Verge

Oblíbená aplikace Gemini od Googlu dostává zásadní vylepšení v oblasti úpravy obrázků. Díky novému modelu z dílny DeepMind mohou uživatelé snadno a realisticky upravovat fotografie tak, aby výsledek odpovídal jejich představám — a zároveň zachoval autentičnost osob a zvířat na snímku.

Gemini vylepšuje úpravy fotek

Jedním z největších problémů u AI úprav bylo dosud to, že výsledek často nebyl shodný s původní fotografií. Subtilní odchylky v obličeji, výrazu nebo detailech dokážou u osob působit rušivě.

videoframe 4696 1920x1080x

Zdroj: Blog Google

Nový model v aplikaci Gemini byl proto navržen s důrazem na zachování identity — ať už upravujete fotku sebe, svého partnera, dětí nebo domácího mazlíčka. Chcete si vyzkoušet účes ze 60. let nebo obléct čivavu do baletního outfitu? Není problém. Gemini zvládá úpravy s takovou přesností, že výsledek bude nejen kreativní, ale i věrohodný.

Stačí nahrát svou fotografii a říct aplikaci, co byste chtěli změnit. Můžete se přenést na pláž, do vesmíru nebo si vyzkoušet uniformu kosmonauta — a pořád budete vypadat jako vy. Stejný postup funguje i pro domácí mazlíčky. Nový editor umožňuje také kombinovat dvě a více fotografií do jedné scény. Můžete tak například vytvořit společný portrét sebe a svého psa.

gemini foto 2018x1010x

Zdroj: Blog Google

Gemini umí z různých snímků vytvořit harmonický výsledek bez rušivých prvků. Máte prázdný pokoj? Nejprve přebarvěte stěny, pak přidejte knihovnu, sedačku nebo stolek. Gemini reaguje na jednotlivé kroky a upravuje jen to, co skutečně chcete, bez narušení ostatních částí obrázku.

Můžete také přenést styl z jedné fotografie do druhé. Například použitím struktury okvětních lístků na design holinek nebo můžete přetvořit vzor motýlích křídel na šaty.

videoframe 12513 1920x1080x videoframe 14062 1920x1080x videoframe 10703 1920x1080x

Zdroj: Google

Gemini vám umožní tvořit vizuálně originální a nápadité kompozice. Každý obrázek vytvořený nebo upravený v Gemini obsahuje viditelný vodoznak a zároveň neviditelný digitální podpis SynthID. Google tak zajišťuje transparentnost a chrání důvěru uživatelů v AI obsah.

Zdroj: blog.google

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Je ChatGPT-5 zklamání?

💡ANKETA: Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat