Google Gemini přináší revoluční úpravy fotek díky nové AI technologii

Zdroj: The Verge
Oblíbená aplikace Gemini od Googlu dostává zásadní vylepšení v oblasti úpravy obrázků. Díky novému modelu z dílny DeepMind mohou uživatelé snadno a realisticky upravovat fotografie tak, aby výsledek odpovídal jejich představám — a zároveň zachoval autentičnost osob a zvířat na snímku.
Gemini vylepšuje úpravy fotek
Jedním z největších problémů u AI úprav bylo dosud to, že výsledek často nebyl shodný s původní fotografií. Subtilní odchylky v obličeji, výrazu nebo detailech dokážou u osob působit rušivě.
Nový model v aplikaci Gemini byl proto navržen s důrazem na zachování identity — ať už upravujete fotku sebe, svého partnera, dětí nebo domácího mazlíčka. Chcete si vyzkoušet účes ze 60. let nebo obléct čivavu do baletního outfitu? Není problém. Gemini zvládá úpravy s takovou přesností, že výsledek bude nejen kreativní, ale i věrohodný.
Stačí nahrát svou fotografii a říct aplikaci, co byste chtěli změnit. Můžete se přenést na pláž, do vesmíru nebo si vyzkoušet uniformu kosmonauta — a pořád budete vypadat jako vy. Stejný postup funguje i pro domácí mazlíčky. Nový editor umožňuje také kombinovat dvě a více fotografií do jedné scény. Můžete tak například vytvořit společný portrét sebe a svého psa.
Gemini umí z různých snímků vytvořit harmonický výsledek bez rušivých prvků. Máte prázdný pokoj? Nejprve přebarvěte stěny, pak přidejte knihovnu, sedačku nebo stolek. Gemini reaguje na jednotlivé kroky a upravuje jen to, co skutečně chcete, bez narušení ostatních částí obrázku.
Můžete také přenést styl z jedné fotografie do druhé. Například použitím struktury okvětních lístků na design holinek nebo můžete přetvořit vzor motýlích křídel na šaty.
Gemini vám umožní tvořit vizuálně originální a nápadité kompozice. Každý obrázek vytvořený nebo upravený v Gemini obsahuje viditelný vodoznak a zároveň neviditelný digitální podpis SynthID. Google tak zajišťuje transparentnost a chrání důvěru uživatelů v AI obsah.
Zdroj: blog.google
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Motorola dotahuje příchod sluchátek Moto Buds Bass
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře