GPT-5 je tady: OpenAI představuje svůj nejchytřejší a nejrychlejší model umělé inteligence
2025-08-08T16:19:01+02:00
• 9. 8. 2025

Zdroj: OpenAI

OpenAI oficiálně uvedlo GPT-5 – nejnovější a nejvýkonnější model umělé inteligence, který má zásadně změnit způsob, jakým firmy i jednotlivci využívají nástroje jako je ChatGPT. Novinka přináší výrazné zlepšení v rychlosti, přesnosti i schopnosti porozumět složitým otázkám a řešit problémy na úrovni vysokoškolského vzdělání. Co přesně GPT-5 umí a jak se liší od předchozích verzí?

Jaké novinky přináší nový model GPT-5?

GPT-5 je podle OpenAI „nejchytřejší, nejrychlejší a nejužitečnější model“, který kdy vytvořili. Vývojáři spojili všechny dosavadní pokroky z modelové řady 4o, včetně nástrojů pro pokročilé matematické úlohy, agentních systémů i hlubokého logického uvažování. Výsledkem je jednotný systém schopný automaticky rozpoznat, jakou úroveň složitosti otázka vyžaduje, a podle toho použít vhodnou variantu modelu.

Zásadní inovací je tzv. „router“ – směrovací mechanismus, který v reálném čase rozhoduje, zda dotaz zodpoví rychlý základní model, nebo zda využije hlubší myšlení prostřednictvím varianty GPT‑5 Thinking. Díky neustálému učení z reálných signálů, jako jsou uživatelské preference či přesnost odpovědí, se systém průběžně zlepšuje. Jakmile uživatel dosáhne limitu běžného použití, systém automaticky přepne na odlehčené verze GPT‑5 mini. To zajišťuje dostupnost i v bezplatném režimu, byť s omezením.

sam altman 1666x1070x

Zdroj: OpenAI

OpenAI uvádí, že GPT-5 zásadně snižuje pravděpodobnost tzv. halucinací – tedy výskytu faktických chyb. V porovnání s předchozím modelem GPT-4o se GPT-5 mýlí přibližně o 45 % méně. Pokud zapne uživatel režim přemýšlení – „Thinking“ , přesnost se zvyšuje až o 80 % oproti starším modelům, jako je model o3. Díky tomu je GPT-5 vhodnější nejen pro běžné konverzace, ale i pro náročné úlohy ve vědě, vizuální analýze nebo programování.

GPT-5 je dostupný pro všechny uživatele ChatGPT – jak pro bezplatné, tak placené účty. Plus a Team uživatelé mají přístup k plné verzi bez omezení, zatímco bezplatní uživatelé mohou po dosažení limitu využívat odlehčenou variantu GPT‑5 mini. Verze GPT-5 Pro s rozšířeným logickým myšlením bude brzy dostupná také pro firmy, školy a vývojářské týmy. API nabídne tři úrovně modelu – GPT-5, mini a nano – pro různé výpočetní a rozpočtové možnosti.

ChatGPT současně zavádí nové možnosti personalizace. Uživatelé si mohou upravit barvy rozhraní i přizpůsobit „osobnost“ chatu. Výrazně vylepšený hlasový režim je nyní dostupný všem zdarma bez větších omezení pro předplatitele.

OpenAI konečně směřuje ke sjednocení výpočetní inteligence pod jeden výkonný model. GPT-5 je navržen tak, aby byl nejen výkonným nástrojem, ale i základem pro budoucí inteligentní aplikace napříč obory. Firmy se tak mohou těšit na efektivnější nasazení AI v oblastech jako je zákaznická podpora, automatizace procesů, analýza dat nebo vývoj nových produktů.

Zdroj: 9to5mac.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

