HMD Fuse je nový dětský smartphone s AI ochranou proti nevhodnému obsahu

Moderní technologie mohou být skvělým pomocníkem, ale i hrozbou pro naše děti. Právě proto přichází HMD Fuse – chytrý telefon navržený speciálně pro děti, který využívá unikátní AI ochranu HarmBlock+, aby zamezil přístupu k nevhodnému obsahu a přinesl rodičům klidnější spaní.
HMD Fuse je nový telefon pro děti s pokročilou bezpečnostní ochranou
HMD Fuse je výsledek spolupráce HMD Global a SafeToNet, kteří do systému integrovali pokročilou umělou inteligenci HarmBlock+. Tato technologie zabraňuje nejen pořizování nevhodných snímků fotoaparátem, ale také přístupu k explicitnímu obsahu napříč všemi aplikacemi v telefonu. HarmBlock+ je součástí operačního systému a funguje na úrovni celého zařízení, takže chrání dítě i v aplikacích třetích stran.
Rodiče navíc získávají detailní kontrolu nad telefonem – mohou schvalovat nebo blokovat jednotlivé aplikace, sledovat polohu dítěte v reálném čase, procházet historii pohybu a povolovat kontakty, se kterými si dítě smí psát nebo volat.
Jednou z největších předností HMD Fuse jsou opravdu podrobné rodičovské možnosti, díky kterým telefon umožňuje:
- blokování a schvalování aplikací,
- whitelist pro kontakty,
- nastavení bezpečných zón s notifikací při jejich opuštění,
- sledování historie pohybu i aktuální polohy.
Telefon staví na základech modelu HMD Fusion a nabízí atraktivní výbavu pro každodenní používání:
- 6,56″ HD+ displej s obnovovací frekvencí 90 Hz a jasem až 600 nitů,
- Snapdragon 4 Gen 2 – dostatečně výkonný čipset pro všechny běžné dětské aktivity,
- 6 GB RAM a 128 GB úložiště rozšiřitelného o microSD kartu,
- baterie s kapacitou 5 000 mAh a rychlým 33W nabíjením, která vydrží celý den,
- odolnost IP54, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC, GPS a klasický 3,5mm jack na sluchátka,
- čtečka otisků prstů na boku a bezpečné přihlašování.
HMD Fuse je vybaven 108Mpx hlavním fotoaparátem s automatickým ostřením a 2Mpx hloubkovým senzorem. Přední 50Mpx kamera poslouží pro bezpečné selfie a videohovory, přičemž HarmBlock+ brání pořizování i ukládání explicitních fotografií.
Telefon běží na nejnovějším Androidu 15 a výrobce slibuje tři roky bezpečnostních aktualizací. K telefonu je připraveno i praktický příslušenství – v balení jsou k dispozici dvě originální pouzdra (Blue Casual Outfit a Blue Flashy Outfit), která chrání telefon před poškozením. Zajímavostí je také speciální konektor na zádech telefonu pro budoucí příslušenství. HMD Fuse je aktuálně exkluzivně v nabídce britského Vodafone, a to za měsíční paušál 33 liber (cca 930 Kč). Brzy by měl zamířit také do Austrálie a dalších zemí.
