HMD Fuse je nový dětský smartphone s AI ochranou proti nevhodnému obsahu

HMD Fuse je nový dětský smartphone s AI ochranou proti nevhodnému obsahu
2025-08-22T16:00:56+02:00
• 22. 8. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: GSM Arena

Moderní technologie mohou být skvělým pomocníkem, ale i hrozbou pro naše děti. Právě proto přichází HMD Fuse – chytrý telefon navržený speciálně pro děti, který využívá unikátní AI ochranu HarmBlock+, aby zamezil přístupu k nevhodnému obsahu a přinesl rodičům klidnější spaní.

HMD Fuse je nový telefon pro děti s pokročilou bezpečnostní ochranou

HMD Fuse je výsledek spolupráce HMD Global a SafeToNet, kteří do systému integrovali pokročilou umělou inteligenci HarmBlock+. Tato technologie zabraňuje nejen pořizování nevhodných snímků fotoaparátem, ale také přístupu k explicitnímu obsahu napříč všemi aplikacemi v telefonu. HarmBlock+ je součástí operačního systému a funguje na úrovni celého zařízení, takže chrání dítě i v aplikacích třetích stran.

gsmarena 001 1200x889x

Zdroj: GSM Arena

Rodiče navíc získávají detailní kontrolu nad telefonem – mohou schvalovat nebo blokovat jednotlivé aplikace, sledovat polohu dítěte v reálném čase, procházet historii pohybu a povolovat kontakty, se kterými si dítě smí psát nebo volat.

Jednou z největších předností HMD Fuse jsou opravdu podrobné rodičovské možnosti, díky kterým telefon umožňuje:

  • blokování a schvalování aplikací,
  • whitelist pro kontakty,
  • nastavení bezpečných zón s notifikací při jejich opuštění,
  • sledování historie pohybu i aktuální polohy.

Telefon staví na základech modelu HMD Fusion a nabízí atraktivní výbavu pro každodenní používání:

  • 6,56″ HD+ displej s obnovovací frekvencí 90 Hz a jasem až 600 nitů,
  • Snapdragon 4 Gen 2 – dostatečně výkonný čipset pro všechny běžné dětské aktivity,
  • 6 GB RAM a 128 GB úložiště rozšiřitelného o microSD kartu,
  • baterie s kapacitou 5 000 mAh a rychlým 33W nabíjením, která vydrží celý den,
  • odolnost IP54, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC, GPS a klasický 3,5mm jack na sluchátka,
  • čtečka otisků prstů na boku a bezpečné přihlašování.
gsmarena 002 1200x1111x

Zdroj: GSM Arena

HMD Fuse je vybaven 108Mpx hlavním fotoaparátem s automatickým ostřením a 2Mpx hloubkovým senzorem. Přední 50Mpx kamera poslouží pro bezpečné selfie a videohovory, přičemž HarmBlock+ brání pořizování i ukládání explicitních fotografií.

Telefon běží na nejnovějším Androidu 15 a výrobce slibuje tři roky bezpečnostních aktualizací. K telefonu je připraveno i praktický příslušenství – v balení jsou k dispozici dvě originální pouzdra (Blue Casual Outfit a Blue Flashy Outfit), která chrání telefon před poškozením. Zajímavostí je také speciální konektor na zádech telefonu pro budoucí příslušenství. HMD Fuse je aktuálně exkluzivně v nabídce britského Vodafone, a to za měsíční paušál 33 liber (cca 930 Kč). Brzy by měl zamířit také do Austrálie a dalších zemí.

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

💡ANKETA: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat