Apple vydal bezpečnostní aktualizaci pro všechny své platformy. Opravuje závažnou chybu ve zpracování obrázků
2025-08-22T20:00:45+02:00
• 22. 8. 2025#Aplikace #iOS

Zdroj: Dotekomanie

Ačkoliv se blíží představení nového iOS 26, Apple nezapomíná ani na uživatele současných verzí. Ve středu společnost vydala nečekanou bezpečnostní aktualizaci pro všechny své klíčové platformy – iOS, iPadOS i macOS. Update s označením iOS 18.6.2 opravuje závažnou zranitelnost v procesu zpracování obrázků a doporučujeme jej nainstalovat co nejdříve.

Bezpečnostní aktualizace pro všechna Apple zařízení

Podle oficiálních bezpečnostních poznámek Applu se zranitelnost týká frameworku Image I/O, který slouží vývojářům ke čtení a zápisu obrazových dat. Chyba umožňuje útočníkovi vytvořit speciálně upravený obrázek, jehož otevření může vést k poškození paměti zařízení. Apple uvádí, že tato zranitelnost byla již zneužita v extrémně sofistikovaném útoku na konkrétní vybrané uživatele. Detaily společnost tradičně nezveřejnila, ale zmiňuje, že útok nebyl plošný, nýbrž cílený na jednotlivce.

macos update 1056x686x

Zdroj: Dotekomanie

Bezpečnostní aktualizace byla vydána nejen pro nejnovější zařízení s iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 a macOS Sequoia 15.6.1, ale také pro starší modely iPadů a Maců, které už nepodporují nejnovější firmware.

Apple doporučujeme instalovat aktualizaci co nejdříve, proces je jednoduchý: Otevřete Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru. Pokud je aktualizace dostupná, stáhněte a nainstalujte ji.

Zdroj: engadget.com

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

💡ANKETA: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

