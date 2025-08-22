Apple vydal bezpečnostní aktualizaci pro všechny své platformy. Opravuje závažnou chybu ve zpracování obrázků

Zdroj: Dotekomanie
Ačkoliv se blíží představení nového iOS 26, Apple nezapomíná ani na uživatele současných verzí. Ve středu společnost vydala nečekanou bezpečnostní aktualizaci pro všechny své klíčové platformy – iOS, iPadOS i macOS. Update s označením iOS 18.6.2 opravuje závažnou zranitelnost v procesu zpracování obrázků a doporučujeme jej nainstalovat co nejdříve.
Bezpečnostní aktualizace pro všechna Apple zařízení
Podle oficiálních bezpečnostních poznámek Applu se zranitelnost týká frameworku Image I/O, který slouží vývojářům ke čtení a zápisu obrazových dat. Chyba umožňuje útočníkovi vytvořit speciálně upravený obrázek, jehož otevření může vést k poškození paměti zařízení. Apple uvádí, že tato zranitelnost byla již zneužita v extrémně sofistikovaném útoku na konkrétní vybrané uživatele. Detaily společnost tradičně nezveřejnila, ale zmiňuje, že útok nebyl plošný, nýbrž cílený na jednotlivce.
Bezpečnostní aktualizace byla vydána nejen pro nejnovější zařízení s iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 a macOS Sequoia 15.6.1, ale také pro starší modely iPadů a Maců, které už nepodporují nejnovější firmware.
Apple doporučujeme instalovat aktualizaci co nejdříve, proces je jednoduchý: Otevřete Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru. Pokud je aktualizace dostupná, stáhněte a nainstalujte ji.
