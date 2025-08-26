Google přidává podporu češtiny do NotebookLM videí

Zdroj: Dotekomanie.cz
Některé AI nástroje se snaží ulehčit život a zejména pak nudné činnosti zcela omezit. Jedním z takových je i NotebookLM od Googlu. Stačí do něj přidat jakékoliv materiály a máte hned i osobního chatbota, který vám odpoví na otázky spojené s nahranými materiály. Zajímavé využití má u studia, případně u komplikovanějšího textu a tématu. Nyní jsme se ale dočkali dalšího rozšíření češtiny.
NotebookLM a česká videa
Relativně nedávno byla přidána podpora pro český jazyk ve službě NotebookLM. V tomto případě nejde jen o rozhraní nebo textovou interakci. NotebookLM umí vygenerovat i něco jako podcast nad tématem, které aktuálně řešíte. Většinou má sice do deseti minut, ale i samotný obsah podcastu lze upravovat přes příkazy. Musíme vyzdvihnout kvalitu mluveného slova, jelikož jde o velmi přirozené podání.
Nějakou chvíli NotebookLM umí generovat i videa, ale bylo zde omezení jen pro vybrané jazyky. Nově ale Google rozšiřuje generování videí i o češtinu, takže si můžete nechat navíc vytvořit video. Nečekejte dvě umělé osoby, jak si povídají. Samotné video je spíše textová prezentace, která reaguje na to, o čemž je aktuální zvuková stopa. Sami se podívejte na výsledek. Nechali jsme přepracovat do video podoby jednu z našich recenzí.
Generování videí zabere přibližně 15 minut, aspoň podle našeho zkoušení. Délka se většinou pohybuje kolem 5 minut, maximálně 10 minut, záleží na tématu. Celkově se jedná o celkem zajímavou funkci a asi se nejvíce bude hodit pro studijní účely.
