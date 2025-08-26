Google přidává podporu češtiny do NotebookLM videí

Google přidává podporu češtiny do NotebookLM videí
2025-08-26T07:00:16+02:00
• 26. 8. 2025#AI

Zdroj: Dotekomanie.cz

Některé AI nástroje se snaží ulehčit život a zejména pak nudné činnosti zcela omezit. Jedním z takových je i NotebookLM od Googlu. Stačí do něj přidat jakékoliv materiály a máte hned i osobního chatbota, který vám odpoví na otázky spojené s nahranými materiály. Zajímavé využití má u studia, případně u komplikovanějšího textu a tématu. Nyní jsme se ale dočkali dalšího rozšíření češtiny.

NotebookLM a česká videa

Relativně nedávno byla přidána podpora pro český jazyk ve službě NotebookLM. V tomto případě nejde jen o rozhraní nebo textovou interakci. NotebookLM umí vygenerovat i něco jako podcast nad tématem, které aktuálně řešíte. Většinou má sice do deseti minut, ale i samotný obsah podcastu lze upravovat přes příkazy. Musíme vyzdvihnout kvalitu mluveného slova, jelikož jde o velmi přirozené podání.

Nějakou chvíli NotebookLM umí generovat i videa, ale bylo zde omezení jen pro vybrané jazyky. Nově ale Google rozšiřuje generování videí i o češtinu, takže si můžete nechat navíc vytvořit video. Nečekejte dvě umělé osoby, jak si povídají. Samotné video je spíše textová prezentace, která reaguje na to, o čemž je aktuální zvuková stopa. Sami se podívejte na výsledek. Nechali jsme přepracovat do video podoby jednu z našich recenzí.

Generování videí zabere přibližně 15 minut, aspoň podle našeho zkoušení. Délka se většinou pohybuje kolem 5 minut, maximálně 10 minut, záleží na tématu. Celkově se jedná o celkem zajímavou funkci a asi se nejvíce bude hodit pro studijní účely.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

💡ANKETA: Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat