Vivo představí model Y500 5G už 1. září

Vivo Y500 | Zdroj: GSMArena
Modelová řada Y u firmy Vivo se již za pár dnů rozroste minimálně o jednu novinku. Sám výrobce potvrzuje příchod zařízení nesoucí označení Y500, které oficiálně poznáme už v pondělí 1. září. Telefon by měl nahradit zástupce Y300 z loňského roku. Oproti němu získá podstatně větší baterii. Ještě v kombinaci s vysokou odolností budou hlavními prodejními argumenty.
Žádný průměr
Vivo Y500 by ve finále měl disponovat 6,77palcovým AMOLED displejem se zakřivením po všech stranách. Dále lze vyhlížet Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Vnitřní šasi vyplní osmijádrový procesor Dimensity 7300 z dílny Mediateku. Přestože neznáme přesné kapacity u paměti RAM a interního úložiště, tak podle předchůdce můžeme očekávat minimálně 8GB paměť RAM a 128GB úložiště u základní konfigurace.
Největší pozornost upoutá bateriový článek s kapacitou 8 200 mAh, který dostane technologii rychlého 90W nabíjení. Vzpomínaná odolnost bude podložena certifikací IP68, IP69, IP69+ a SGS Gold. Do výbavy se také podívá hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu, 8MPx selfie kamerka nebo předinstalovaný operační systém Android 15 v rámci rozhraní Origin OS 5.
Na prodejních pultech půjde vybírat ze tří barevných možností – černé, fialové, modré. Nakonec konečnou cenu zjistíme během následujících dnů.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, fonearena.com
