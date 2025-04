Google NotebookLM nově podporuje češtinu

Zdroj: Google

NotebookLM je experimentální služba postavená samozřejmě na AI, přičemž hlavním smyslem je v podstatě vytvořit z materiálů audio soubor připomínající podcast, nebo klidně rozhovor. Jinak řečeno, naházíte do služby materiál a necháte si vytvořit audio soubor. Můžete si tak poslechnout jakoby rozhovor na dané téma.

NotebookLM v češtině

Tato služba je k dispozici nějakou dobu. Ačkoliv nedávno bylo rozhraní přeloženo do češtiny, tak stále zde nebyla podpora pro generování audio výstupu v češtině. Sice jste mohli vložit do služby české materiály, ale výstup byl v angličtině. To se nyní mění a můžete si vygenerovat pomocí této AI služby český rozhovor. Ten není dokonalý a jde slyšet, že se jedná o umělou inteligenci, ale výsledek je vskutku dobrý. Nachystali jsme si pro vás malou ukázku.

Rozhraní je poměrně jednoduché a hlavním cílem není jen audio výstup připomínající podcast. Můžete si nechat vygenerovat studijní příručku, informativní dokument, časté dotazy, časovou osu a hlavně se nabízí AI chatbot, s kterým si můžete povídat na dané téma, tedy textově.

Samozřejmě je zde nutné být trochu obezřetný, jelikož AI nemusí mít vždy pravdu a také nemusí poskytovat přesné informace. Na druhou stranu se jedná o zajímavý nástroj, zejména když máte projít mnoho materiálů a potřebujete něco interaktivnějšího než jen čtení dlouhých textů. NotebookLM se tak může jevit jako velmi schopný edukační nástroj.

Služba se nachází na adrese notebooklm.google.com a základní verze je zdarma. Plus varianta již vyžaduje předplatné Google One AI Premium.

Zdroj: neowin.net

