Realme ukázalo mobil s baterií 15 000 mAh s tloušťkou pod 9 mm

Realme ukázalo mobil s baterií 15 000 mAh s tloušťkou pod 9 mm
2025-08-27T15:30:31+02:00
• 27. 8. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: GSMArena

Realme na nějaký čas tak trochu nevědělo, jakým směrem se ubrat, ale v poslední době jasně ukazuje, že právě baterie u mobilů jsou asi tím správným lákadlem. Například nedávno byl uveden smartphone Realme 15 se 7000mAh baterií, ale nesmíme zapomenout na koncept mobilu s 10 000mAh baterií a tloušťkou 8,5 mm. Dnes opět pokořilo hranice.

Taková baterie není ani v tabletu

Narvat 15 000 mAh do mobilu možná jen tak někoho neohromí, jelikož některé odolné telefony takovou baterii mají, ale současně se jedná o masivní zařízení s tloušťkou i 2 cm a hmotností blízko 0,5 kg. Realme se ale pochlubilo s mobilem s takovou baterií, přičemž tloušťka je pouhých 8,89 mm, přičemž samotná baterie má jen 6,48 mm.

gsmarena 002 1200x754x

Zdroj: GSMArena

Toho bylo možné docílit kompletním přepracováním komponent. Kromě toho baterie je postavena na pevném elektrolytu a současně anoda je zcela vyrobena z křemíku. Realme uvádí, že se jedná o první takový typ v mobilu. Jedná se ale o koncept a zatím třeba nevíme, jak rychle se taková baterie nabíjí, nebo jaký výkon je podporován. I tak se jedná o zajímavý krok a rozhodně se jedná o výzvu pro zavedenější značky jako Apple a Samsung.

Kromě toho se také společnost pochlubila s mobilem s aktivním chlazením. Zde je použit termoelektrický chladič a také běžný ventilátor. Je zde i 7 700 mm² heatpipe. Tento systém umí dle Realme snížit teplotu o 6 stupňů. I v tomto případě se jedná o koncept, ale na trhu již dlouhou dobu najdete mobily s aktivním chlazením.

gsmarena 001 1200x800x

Zdroj: GSMArena

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

💡ANKETA: Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat