Realme ukázalo mobil s baterií 15 000 mAh s tloušťkou pod 9 mm

Realme na nějaký čas tak trochu nevědělo, jakým směrem se ubrat, ale v poslední době jasně ukazuje, že právě baterie u mobilů jsou asi tím správným lákadlem. Například nedávno byl uveden smartphone Realme 15 se 7000mAh baterií, ale nesmíme zapomenout na koncept mobilu s 10 000mAh baterií a tloušťkou 8,5 mm. Dnes opět pokořilo hranice.
Taková baterie není ani v tabletu
Narvat 15 000 mAh do mobilu možná jen tak někoho neohromí, jelikož některé odolné telefony takovou baterii mají, ale současně se jedná o masivní zařízení s tloušťkou i 2 cm a hmotností blízko 0,5 kg. Realme se ale pochlubilo s mobilem s takovou baterií, přičemž tloušťka je pouhých 8,89 mm, přičemž samotná baterie má jen 6,48 mm.
Toho bylo možné docílit kompletním přepracováním komponent. Kromě toho baterie je postavena na pevném elektrolytu a současně anoda je zcela vyrobena z křemíku. Realme uvádí, že se jedná o první takový typ v mobilu. Jedná se ale o koncept a zatím třeba nevíme, jak rychle se taková baterie nabíjí, nebo jaký výkon je podporován. I tak se jedná o zajímavý krok a rozhodně se jedná o výzvu pro zavedenější značky jako Apple a Samsung.
Kromě toho se také společnost pochlubila s mobilem s aktivním chlazením. Zde je použit termoelektrický chladič a také běžný ventilátor. Je zde i 7 700 mm² heatpipe. Tento systém umí dle Realme snížit teplotu o 6 stupňů. I v tomto případě se jedná o koncept, ale na trhu již dlouhou dobu najdete mobily s aktivním chlazením.
