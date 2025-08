Do Gmailu zamíří nový typ reklamy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google sice nabízí předplatné u Youtube, díky čemuž se můžete zbavit reklam, navíc máte k dispozici i hudbu. Bohužel některé jeho služby mají reklamy bez možnosti odebrání za nějaký poplatek. Příkladem je Gmail. Sice neobsahuje mnoho reklam a nejsou na každém místě, i tak by se hodila nějaká legitimní možnost odebrání tohoto obsahu. Gmail i tak si pohrává s novým typem reklamy.

Reklama v Gmailu

Je dobré, že Gmail nabízí reklamy jen na některých místech a nejsou absolutně všude. Aktuálně se testuje nový formát reklamy, který se bude zobrazovat jen v kategorii Promo akce, kde ostatně očekáváte reklamní e-maily.

Tento nový formát se sice zobrazuje jako běžný reklamní banner mezi e-maily, ale při kliknutí na tento prvek se zobrazí v aplikaci ve větším formátu. Zde již uvidíte několik karet s detailnějšími informacemi. Nový banner je zaměřen spíše na prodej produktů a služeb, takže je i tak designován.

Na ukázce výše můžete vidět produkty vedle sebe, základní informace a také cenu. Jednak se skrze ně dá prokliknout na konkrétní produkt, ale také můžete navštívit daný obchod. Asi malou výhodou je, že po kliknutí na malý banner nejste ihned přesměrováni na nějakou webovou stránku mimo aplikaci Gmail. V detailu se navíc nabízí tlačítko pro smazání.

Sice to Google nepřehání s reklamami v Gmailu, i tak by je mohl odstranit těm, co si například předplácí Google One. Snad se někdy dočkáme.

Zdroje: searchengineland.com, androidheadlines.com

