Ulefone dokončuje tablety Tab A9 Pro a Tab A9 Pro Kids
2025-08-30T22:00:41+02:00
• 30. 8. 2025#Android #Ostatní

Ulefone Tab A9 Pro | Zdroj: GSMArena

Modelová řada Tab A u společnosti Ulefone se už v nejbližší době může těšit na aktualizaci, za kterou budou stát hned dvě novinky. Připravovaný tablet s názvem Tab A9 Pro by měla ještě navíc doprovázet dětská verze pod názvem Tab A9 Pro Kids. Každopádně v obou případech půjde o základní zástupce vybavené průměrnými prvky výbavy.

Nic velkého

Základní verze Tab A9 Pro získá 8,68palcový displej s 90Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 1 340 x 800 pixelů. Pod ním poběží čipová sada Helio G91 od MediaTeku, 4GB operační paměť RAM nebo 128GB interní úložiště podporující až 2TB paměťové microSD karty. Výdrž zajistí článek baterie o velikosti 5 040 mAh včetně technologie rychlého 18W nabíjení.

ulefone tab a9 pro 2 762x952x ulefone tab a9 pro 3 790x965x ulefone tab a9 pro 4 1428x938x

Ulefone Tab A9 Pro | Zdroj: GSMArena

Záda nesou rovnou dva objektivy fotoaparátu (13 + 12 MPx), zatímco vpředu nechybí základní 8MPx selfie kamerka. Pozornost si také zaslouží podpora datových přenosů přes LTE, duální systém stereo reproduktorů, operační systém Android 15 a 3,5mm audio jack. Za cenu v přepočtu cca 2 090 Kč poznáme dvě barevné verze (bílou, modrou).

Dětská varianta s názvem Tab A9 Pro Kids obsahuje vše to, co výše zmíněný přírůstek. Ovšem výrobce přibaluje barevné robustní pouzdro, dotykové pero a dětský režim zahrnující nejen vzdělávací obsah. Na výběr budou dvě barevné možnosti (modrá, růžová) za cenu okolo 2 300 Kč. Oficiální prodej odstartuje již v pondělí 15. září.

ulefone tab a9 pro kids 3 1920x1080x ulefone tab a9 pro kids 4 1416x929x

ulefone tab a9 pro kids 2 905x827x ulefone tab a9 pro kids 1 910x842x

Ulefone Tab A9 Pro Kids | Zdroj: GSMArena

Zdroj: gsmarena.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

