Ulefone dokončuje tablety Tab A9 Pro a Tab A9 Pro Kids

Modelová řada Tab A u společnosti Ulefone se už v nejbližší době může těšit na aktualizaci, za kterou budou stát hned dvě novinky. Připravovaný tablet s názvem Tab A9 Pro by měla ještě navíc doprovázet dětská verze pod názvem Tab A9 Pro Kids. Každopádně v obou případech půjde o základní zástupce vybavené průměrnými prvky výbavy.
Nic velkého
Základní verze Tab A9 Pro získá 8,68palcový displej s 90Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 1 340 x 800 pixelů. Pod ním poběží čipová sada Helio G91 od MediaTeku, 4GB operační paměť RAM nebo 128GB interní úložiště podporující až 2TB paměťové microSD karty. Výdrž zajistí článek baterie o velikosti 5 040 mAh včetně technologie rychlého 18W nabíjení.
Záda nesou rovnou dva objektivy fotoaparátu (13 + 12 MPx), zatímco vpředu nechybí základní 8MPx selfie kamerka. Pozornost si také zaslouží podpora datových přenosů přes LTE, duální systém stereo reproduktorů, operační systém Android 15 a 3,5mm audio jack. Za cenu v přepočtu cca 2 090 Kč poznáme dvě barevné verze (bílou, modrou).
Dětská varianta s názvem Tab A9 Pro Kids obsahuje vše to, co výše zmíněný přírůstek. Ovšem výrobce přibaluje barevné robustní pouzdro, dotykové pero a dětský režim zahrnující nejen vzdělávací obsah. Na výběr budou dvě barevné možnosti (modrá, růžová) za cenu okolo 2 300 Kč. Oficiální prodej odstartuje již v pondělí 15. září.
