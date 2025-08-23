Amazon přechází s tablety Fire na Android

Amazon přechází s tablety Fire na Android
2025-08-23T20:00:18+02:00
• 23. 8. 2025#Android

Zdroj: Amazon

Tablety Fire, které pochází z dílen Amazonu, zažijí podle nejnovějších zpráv velkou změnu. Společnost totiž plánuje změnu operačního systému. Z nadstavby Fire OS přejdou nové tablety na čistý Android.

Tablety Fire dostanou Android

Tak už je to tady. Stížnosti trvaly dlouho a Amazon konečně dostal rozum. Brzy tak jeho tablety Fire přejdou z Fire OS na operační systém Android. Děje se tak však po letech připomínek uživatelů odkazujících na omezenou funkcionalitu.

Zdá se ale, že se na tento krok Amazon připravoval již roky. S kůží na trh společnost půjde již v příštím roce, kdy má také dorazit první Fire tablet s Androidem. Jeho cenovka se pak bude pohybovat okolo 400 dolarů (8400 korun českých).

fire tablety amazon 3000x2000x

Zdroj: Stuff

Cílem celého projektu je nastartovat novou vlnu prodejů. Šance na úspěch ale nejsou nejvyšší. Amazon navíc dle dostupných zdrojů hodlá použít open-source verzi Androidu bez předinstalovaných aplikací Google. Uživatelé se tak místo Play Store budou muset spolehnout na Amazon Appstore.

Zdroje: gsmarena.com, reuters.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

💡ANKETA: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat