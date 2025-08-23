Amazon přechází s tablety Fire na Android

Zdroj: Amazon
Tablety Fire, které pochází z dílen Amazonu, zažijí podle nejnovějších zpráv velkou změnu. Společnost totiž plánuje změnu operačního systému. Z nadstavby Fire OS přejdou nové tablety na čistý Android.
Tablety Fire dostanou Android
Tak už je to tady. Stížnosti trvaly dlouho a Amazon konečně dostal rozum. Brzy tak jeho tablety Fire přejdou z Fire OS na operační systém Android. Děje se tak však po letech připomínek uživatelů odkazujících na omezenou funkcionalitu.
Zdá se ale, že se na tento krok Amazon připravoval již roky. S kůží na trh společnost půjde již v příštím roce, kdy má také dorazit první Fire tablet s Androidem. Jeho cenovka se pak bude pohybovat okolo 400 dolarů (8400 korun českých).
Cílem celého projektu je nastartovat novou vlnu prodejů. Šance na úspěch ale nejsou nejvyšší. Amazon navíc dle dostupných zdrojů hodlá použít open-source verzi Androidu bez předinstalovaných aplikací Google. Uživatelé se tak místo Play Store budou muset spolehnout na Amazon Appstore.
Zdroje: gsmarena.com, reuters.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře