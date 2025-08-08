Apple údajně vyvíjí vlastní fotografický senzor pro iPhone

Minulý měsíc si Apple zaregistroval patent s názvem „Obrazový senzor se skládanými pixely s vysokým dynamickým rozsahem a nízkým šumem“. Tento dokument popisuje pokročilou senzorovou architekturu, která kombinuje skládaný křemík, víceúrovňový záchyt světla a mechanismy potlačení šumu přímo na čipu, čímž by senzor mohl dosáhnout až 20 expozičních stupňů dynamického rozsahu.
Jak by mohly vypadat budoucí fotografické senzory Apple?
Pro srovnání dynamický rozsah lidského oka se odhaduje přibližně na 20 až 30 stupňů, v závislosti na přizpůsobení zornice a zpracování světla. Většina dnešních chytrých telefonů zvládne zachytit mezi 10 a 13 stupni. Pokud by senzor navržený Applem skutečně dosáhl svého potenciálu, předčil by nejen současné iPhony, ale i mnohé profesionální filmové kamery, například ARRI ALEXA 35.
Patent popisuje dvouvrstvý skládaný senzor:
- Horní vrstva – „sensor die“ – obsahuje fotodiodové prvky, které zachycují světlo
- Spodní vrstva – „logic die“ – zajišťuje zpracování signálu, potlačení šumu a řízení expozice
Jedním z klíčových prvků konstrukce je systém LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), který umožňuje každému pixelu ukládat různé množství světla podle intenzity osvětlení. Díky tomu si snímač poradí s extrémně kontrastními scénami, například osoba stojící před jasným oknem bez ztráty detailů ve stínech nebo přepalech.
Další část návrhu se soustředí na minimalizaci šumu a zrnitosti obrazu. Každý pixel má vlastní paměťový obvod, který v reálném čase měří a potlačuje šum způsobený zahříváním a to ještě před uložením snímku nebo jeho úpravou softwarem.
Podle účtu „Fixed Focus Digital“ z čínské sítě Weibo nejde jen o patent na papíře. Apple údajně již senzor fyzicky vyvinul a momentálně jej testuje na prototypovém hardwaru. To naznačuje, že firma má záměr senzor skutečně nasadit do svých budoucích produktů.
V současnosti používá Apple ve svých iPhonech senzory od Sony, které také využívají dvouvrstvý design. Apple však navrhuje kompaktnější verzi se svými originálními prvky. Přechod na vlastní snímače by navíc Applu umožnil plnou kontrolu nad celým obrazovým zpracováním, podobně jako už dříve přešel z procesorů od Intelu nebo Qualcommu na vlastní čipy Apple Silicon.
