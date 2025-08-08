Oneplus Pad Lite představen. V Česku startuje na 5 790 Kč

Zdroj: OnePlus
Aktualizováno 8. 8. 2025
OnePlus Pad Lite se dostal do Česka, konkrétně od 4. srpna je dostupný v předobjednávce a od 14. srpna jde do volného prodeje. Pad Lite přichází ve dvou variantách: 6GB + 128GB za 5 790 Kč a 8GB + 128GB za 6 490 Kč. Obě dvě varianty jsou dostupné buď s Wi-Fi nebo s LTE. Cenovka je ve zlevněné předobjednávce u levnější varianty stanovena na 4 880 Kč. Vyšší varianta Wi-Fi není dostupná. Varianta s LTE nemá dostupnou levnější variantu. K dispozici je tedy kombinace 8/128 GB za 5 615 Kč. Při objednání do konce srpna dostane zákazník pouzdro nebo napájecí adaptér zdarma.
Původní článek 9. 7. 2025
OnePlus na představovací letní akci uvedlo nové mobily a kromě toho zde máme i přírůstek v kategorii tabletů. Novinka se jmenuje Oneplus Pad Lite.
Známý tablet
Ve své podstatě není Oneplus Pad Lite zcela novým zařízením. Jak jsme předpokládali, tak společnost vzala Oppo Pad SE z května a změnila značení. Došlo tedy na změnu nápisů, ale i tak jsme se dočkali jedné změny, nebo spíše rozšíření. Základní verze je stejná, takže nabízí WiFi připojení a ve výbavě má 6 GB RAM a 128GB úložiště.
K dispozici je ještě LTE verze tabletu Oneplus Pad Lite, kde není navíc jen mobilní připojení k internetu. Došlo na zvětšení operační paměti na 8 GB. Úložiště zůstává stejné. Oneplus Pad Lite se dá celkově zařadit mezi větší a levnější tablety, čemuž odpovídají specifikace. O výkon se stará Helio G100 a fotografická výbava je velmi slabá.
Oneplus Pad Lite LTE ve verzi 8GB/128GB přijde na 6 490 Kč, ale je k dispozici sleva sleva 800 Kč v rámci objednávek do 8. 8. 2025 nebo do vyprodání zásob. Základní model má nastavenou cenu na 5 790 Kč, ale jde získat také slevu ve stejné výši.
Specifikace Oneplus Pad Lite
- displej: 11 palců, 1920×1200 pixelů (Full HD+), LCD, 90Hz, až 500 nitů
- procesor: Helio G100
- 6/8 GB LPDDR4x RAM
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
- Android 15 +OxygenOS 15.0.1
- Foťáky:
- zadní – 5 MPx
- přední – 5 MPx
- IP42
- Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, USB Type-C
- rozměry: 254,91 × 166,46 × 7,39 mm; 530 gramů
- baterie: 9340 mAh + 33W
Zdroj: Tisková zpráva
