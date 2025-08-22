Google Pixel Quest: městská hra o nový Pixel 10 Pro. Registrace běží do 31. srpna

Google společně s Alzou otevírá registrace do soutěže Google Pixel Quest, která propojuje městskou hru v pražských Holešovicích s praktickým představením desáté generace telefonů Pixel. Výherci hry si dokonce nové telefony rovnou odnesou. Týmy na 2. a 3. místě pak potěší hodinky Pixel Watch a sluchátka Pixel Buds.
Kromě hry budou na stánku Google Pixel v Holešovickém Showroomu Alza připraveny i exkluzivní nabídky a zvýhodnění.
Akce proběhne v sobotu 6. září 2025. Přihlášky jsou dostupné od 21. do 31. srpna na webu googlepixelquest.cz.
Výhry i zajímavé slevy a výhodné nabídky
Součástí dne bude u nového stánku Google Pixel v Showroomu Alza v Holešovicích také speciální zvýhodnění pro zájemce o nejnovější Google Pixel.
Zákazníci v rámci akce získají při nákupu telefonu Google Pixel 10 bonus 2 000 Kč a při odevzdání jakéhokoli staršího chytrého telefonu lze získat dokonce dalších 6 250 Kč. Chybět nebude ani „kolo štěstí“, ve kterém bude možné vyhrát kryty, sluchátka, nebo hodinky.
Kdo si tedy v tomto termínu přijde pro nový telefon, může ušetřit až 8 250 Kč a navíc si rovnou odnést i příslušenství.
Co se bude na akci Pixel Quest dít?
Pixel Quest je jednodenní týmová výzva pro dvojice. Účastníci budou na stanovištích plnit kreativní úkoly, sbírat indicie a využívat při tom nové funkce Pixelu 10 – od pokročilého fotografování a stabilizace videa až po okamžité překládání a vizuální rozpoznávání objektů. Hodnotí se souhra týmu, nápad i schopnost efektivně využít telefon v praxi.
Jak se přihlásit a zúčastnit?
Registrace probíhá online přímo na stránkách akce www.googlepixelquest.cz, kde tým vyplní základní údaje a nahraje krátké motivační video pro porotu. Ta pak z přihlášek vybere 20 týmů, které se utkají v klání o poslední technologické novinky.
Přihlašování týmů probíhá od 21. do 31. srpna 2025. Porota oznámí vybrané účastníky 1. září. Hlavní soutěž se uskuteční 6. září v pražských Holešovicích; start je v dopoledních hodinách a přesný čas obdrží účastníci od organizátora.
Veškeré informace i registrační formulář jsou dostupné na stránkách googlepixelquest.cz.
