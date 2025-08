Aplikace Google Telefon dostává nový design, nově si můžete vybrat styl přijmutí hovoru

Zdroj: Dotekomanie.cz

Není to tak dávno, co Google představil svůj nový designový směr Material 3 Expressive. Nejvíce se dostane mezi uživatele s příchodem další verze Androidu 16, ale již nyní jej dostávají aplikace, byť třeba částečně. Nyní přišla řada na aplikaci Google Telefon, ale není to jediná hlavní novinka.

Telefon a přijmutí hovoru

Gestem nebo ťuknutím? S touto otázkou si pohrává každý výrobce mobilů a snaží se nabídnout co nejlepší systém, jak přijmout hovor. Google už nechce řešit, co se bude uživatelům líbit nejvíce, a proto zavádí novinku v podobě nastavení. Můžete si tedy vybrat, jestli chcete přijmout hovor kliknutím na tlačítko, nebo budete chtít gesto, tedy tažením prvku na displeji. I ten je v novém, jelikož se nově přeorientovalo na horizontální posouvání, což je za mě spíše plus.

Kromě toho celá aplikace dostala novou podobu, jak můžete vidět níže. Prvky jsou nyní jednoznačnější a jen tak nesplývají mezi sebou. Možná je to trochu výraznější změna, ale spíše ji vítám. Prvky jsou takto jasně ohraničené. V mém případě ale chybí karta s oblíbenými kontakty.

Nemusíte ani vyhlížet novou verzi aplikace, jelikož Google aktivuje novou podobu vzdáleně skrze své servery, tedy takto se to stalo v našem případě. Vzhledem k tomu, že aplikace Telefon není určena výhradně jen pro Pixely, a je dostupná u více mobilů, asi na vás již čeká nová podoba, případně se velmi brzy objeví.

