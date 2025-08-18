Aplikace Gmail dostává grafickou změnu a jednu novinku do notifikací

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google se snaží nyní implementovat nový designový směr zvaný Material 3 Expressive do mnoha aplikací, ale nepředělává je celé, spíše po částech. Někdy jde o změny v nastavení, jako v případě Chromu, jindy se to týká viditelnějších částí. Právě aplikace Gmail dostane úpravy v designu.
Gmail a Material 3 Expressive
Nejde o nějak zásadní změny, že byste si na to museli dlouho zvykat. Jak je vidět na snímcích níže, tak jde o oddělení obsahu od sebe. Google toho dociluje u Material 3 Expressive pomocí jiné barvy pozadí a světlejší pro obsah. Právě zde budou e-mail viditelně odděleny. Součástí je i lehká změna barev.
Aby toho nebylo málo, tak je zde ještě jedna změna, zřejmě bude spojená s rozšiřováním Material 3 Expressive. Jde o úpravu notifikace na příchozí e-mail. Nově se začíná objevovat možnost Označení jako přečtené.
Aktuálně se nabízí možnosti jako Archivovat s Smazat, ale nová možnost se bude zobrazovat jako třetí položka, jak je vidět na obrázku níže. Je více méně jedno, jakou máte verzi aplikace, jelikož Google novinky zavádí postupně, dost často skrze aktivaci se stran serverů.
