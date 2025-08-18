Aplikace Gmail dostává grafickou změnu a jednu novinku do notifikací

Aplikace Gmail dostává grafickou změnu a jednu novinku do notifikací
2025-08-17T16:09:09+02:00
• 18. 8. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se snaží nyní implementovat nový designový směr zvaný Material 3 Expressive do mnoha aplikací, ale nepředělává je celé, spíše po částech. Někdy jde o změny v nastavení, jako v případě Chromu, jindy se to týká viditelnějších částí. Právě aplikace Gmail dostane úpravy v designu.

Gmail a Material 3 Expressive

Nejde o nějak zásadní změny, že byste si na to museli dlouho zvykat. Jak je vidět na snímcích níže, tak jde o oddělení obsahu od sebe. Google toho dociluje u Material 3 Expressive pomocí jiné barvy pozadí a světlejší pro obsah. Právě zde budou e-mail viditelně odděleny. Součástí je i lehká změna barev.

Gmail Material 3 Expressive search app bar 1344x1101x Gmail M3E old 1080x678x

Zdroj: 9to5google

Aby toho nebylo málo, tak je zde ještě jedna změna, zřejmě bude spojená s rozšiřováním Material 3 Expressive. Jde o úpravu notifikace na příchozí e-mail. Nově se začíná objevovat možnost Označení jako přečtené.

Gmail Mark as read 1080x845x

Zdroj: 9to5google

Aktuálně se nabízí možnosti jako Archivovat s Smazat, ale nová možnost se bude zobrazovat jako třetí položka, jak je vidět na obrázku níže. Je více méně jedno, jakou máte verzi aplikace, jelikož Google novinky zavádí postupně, dost často skrze aktivaci se stran serverů.

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii

💡ANKETA: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Vodafone
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat