Threads dostávají vlastní funkci chatu

Dlouho se spekulovalo, jestli nová sociální síť Threads od Meta dostane nakonec soukromé zprávy, tedy chat. Byly ve hře dvě možnosti. První se týkala adopce systému z Instagramu, druhá pak počítala s vlastním řešením. Vedení se spíše klonilo k adopci a napojení na Instagram, ale nakonec se asi nejednalo o nejlepší volbu, jak dokazuje nové oznámení.

Threads a soukromé zprávy

Jak se dalo očekávat, první verze soukromých zprávy v Threads neobsahuje moc možností, ale podstatná funkce je zde naštěstí integrovaná. Samozřejmě myslíme end-to-end šifrování, což tedy v praxi znamená, že ani Meta neví, o čem si uživatelé píší. Je zde ale několik omezení, co se týče možnosti, kdo si s kým může psát.

V první řadě je povolena komunikace mezi sledujícími, případně je zde vazba na Instagramu. Jinak řečeno, nemůže vám napsat někdo neznámý. Zřejmě se jedná o základní omezení v šíření spamu. Další podmínka je trochu přísnější. Komunikovat mezi sebou mohou jen uživatelé starší 18 let. Jde tedy vidět, že Threads nechce umožnit ohrožení mladistvých, případně aby zde nevznikaly toxické komunikace.

Už nyní společnost slibuje, že v dohledné době budou integrovány funkce jako skupinové konverzace nebo filtry doručených zpráv. Také přibude systém ovládání, kdo vám může napsat. Kdy tyto funkce budou integrovány, není jasné, stejně tak není jasné, kdy budou soukromé zprávy dostupné pro všechny. Zatím se funkce neobjevila ani na jednom redakčním účtu.

Zvýraznění

Threads dostává ještě jednu novinku. Jedná se o zvýraznění trendujících témat, tedy populárních. Jednoduše v aplikaci uvidíte, co je aktuální téma, případně kolem čeho se točí diskuze. Dalo by se říci, že se jedná o takovou mini reklamu na větší zapojení komunity do konverzací.

