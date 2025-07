Honor Magic V Flip; Zdroj: Honor

Minulý rok v červnu jsme se dočkali prvního víčka s ohebným displejem od Honoru, Magic V Flip. Chvíli se spekulovalo, že by měl přijít nástupce, ale nyní se zdroje zmiňují, že se dočkáme již v srpnu.

Magic V Flip 2

Představení Magic V Flip 2 se sice může odehrát v srpnu, ale bude se jednat s největší pravděpodobností jen o uvedení pro čínský trh. Pokud se Honor rozhodne přinést mobil na globální trh, bude to se zpožděním, a to i několik měsíců. I tak by mohl Honor stihnout evropské představení před Vánocemi.

Dle spekulací by měl Honor předělat přední stranu s menším displejem a dvě foťáky. Ty asi budou nyní symetrické, tedy co se velikostí otvorů týče. Rozlišení a použití foťáků by mělo zůstat stejné, tedy se nabídne 50+12 MPx, přičemž druhý bude ultra širokoúhlý. Současně Honor pracuje na vylepšení softwaru a zejména lepšího použití obou displejů, tedy co se týče i používání napříč aplikacemi.

Co se týče specifikací, tak se zatím jen ukazuje, že by výrobce měl použít nějaký procesor série Snapdragon 8, ale není jisté, jestli se dočkáme verze Elite. Magic V Flip 2 by měl také přinést větší kapacitu baterie. Rychlost nabíjení by měla poskočit na 80 W, byť současný model má 66W, takže při zachování stejné technologie by se skoro nic nestalo.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Nástupce Honor Magic V Flip by měl přijít v srpnu

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Předchozí článek Podcast: AI za 7 tisíc měsíčně Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Utrácíte peníze za mobilní aplikace (i ve formě předplatného)? Ano, pravidelně

Jen výjimečně

Pouze pokud je sleva nebo akce

Ne, používám jen bezplatné verze Nahrávání ... Nahrávání ...