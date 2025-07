I nabíjecí kabel může být zajímavý, jak dokazuje OnePlus

Zdroj: OnePlus

Nabíjecí kabely se mohou zdát jako běžné zboží, kde není potřeba přemýšlet, ale opak je pravdou. V první řadě byste měli řešit jeho certifikace, tedy co konkrétně zvládne. Organizace USB IF totiž nedávno změnila značení, ale navíc i výrobci mají své vlastní specifikace. Pokud toto máte vyřešené, tak stačí zvolit provedení, například vyztužené a podobně. OnePlus ale přišlo s poněkud unikátnějším kabelem na nabíjení.

OnePlus 2-in-1 Supervooc Cable

Pokud jste majiteli ještě chytrých hodinek, tak při cestování musíte tahat dva kabely, jeden pro mobil, druhý pro hodinky. OnePlus přišlo s alternativou, kde kombinuje možnost nabíjení pro smartphone a hodinky. Jak můžete vidět na obrázku níže, tak na běžném kabelu pro mobil je navíc část pro hodinky s POGO konektory.

Hlavní výhodou je tedy možnost nabíjení smartphonu a hodinek v jednom. Samozřejmě je zde úskalí v tom, že tento kabel je určen jen pro hodinky od OnePlus. Navíc má na jednom konci USB A a na druhém USB C. Bohužel OnePlus nenabízí verzi, kde je na obou stranách USB C.

Co se týče ceny, tak je nastavena na 34,99 eur, ale v zaváděcí akci je dostupný za 27,99 eur. Jedná se o zajímavý nápad a možná by se mohli inspirovat i jiní výrobci. I tak jsem stále toho názoru, aby nabíječka pro hodinky měla USB C konektor, do kterého mohu připojit kabel.

Už nechci stetoskop, dejte nám puk [komentář]

