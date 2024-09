Už nechci stetoskop, dejte nám puk [komentář]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dnes už je trend, že výrobci nedávají nabíječky do balení k mobilům, přičemž postupně vymizí zcela, tedy i u těch levnějších mobilů. Jednoduše se bude jednat o příslušenství, které si budete muset dokoupit. Ostatně v dnešní době asi je v každé domácnosti dostatek nabíječek, někdy jich je více, než je potřeba. Populární jsou i chytré hodinky, kde většinou není nabíječka a ani si nepamatuji, že bych někdy dostal hodinky s nabíječkou. Většinou je k dispozici jen nabíjecí kabel, tedy spíše takový stetoskop. A ty mě začínají iritovat.

Jde to jednoduše

Na dnešním trhu jsou dva typy chytrých hodinek. Ty propracovanější nabízí bezdrátové nabíjení, takže stačí položit na takovou nabíječku a energie se doplní. Sice u některých hodinek jde používat v podstatě jakoukoliv nabíječku, v některých případech je nutné mít originální, nebo aspoň certifikovanou na dané hodinky. Navíc se jedná o komplikovanější technologii.

Stačí například zmínit, že reverzní bezdrátové nabíjení z mobilu není dělané pro každé hodinky. Například modely od Samsungu jde zpravidla nabíjet nejlépe jen na mobilech Galaxy. Zde si jednoduše ověřte, jestli je zde podpora.

Pak je zde druhá kategorie. Nabíjení přes konektory. V tomto případě většinou výrobci uvádí tento způsob honosně jako magnetické nabíjení, ale zde magnety fungují jen pro uchycení nabíječky k hodinkám. Energie proudí přes dotykové plochy nebo spíše piny. Tak či onak, většina výrobců dodává kabely s pevně uchycenými nabíjecími docky, čemž osobně říkám stetoskop.

Zde ale záleží, co máte na druhé straně, USB A nebo USB C. Pak ještě záleží, jaký konektor má vaše nabíječka pro mobil. Pokud jsou stejné, je to malé plus. Pokud rozdílné, musíte tahat nabíječku navíc.

Zatím jsem se ale setkal s jedinou dobrou nabíječkou pro hodinky. Navíc je bezdrátová, ale to není podstatné. Jak můžete vidět na obrázku níže, nabíječka má USB C konektor. Ve výsledku mohu používat jeden kabel na sluchátka, notebook, mobil a ve své podstatě i na tuto nabíječku. Toto elegantní řešení se mi nabídlo u hodinek Xiaomi Watch S1 z roku 2022.

Od té doby jsem se nesetkal s tímto řešením a doma se mi válí několik stetoskopů s napevno upevněnými kabely. Skoro si připadám jako falešný doktor. Jestli se mi někdy ukroutí, budu muset koupit zcela nový. USB C by mělo být i v tomto případě standardem, tedy v provedení jako na obrázku výše. Když se mi poškodí kabel, vyměním ho za jiný a nemusím kupovat novou nabíječku.

Předchozí článek Android 15 – které mobily mají dostupnou aktualizaci Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama