Google Fotky vám pomohou s editováním fotky

Aplikace Google Fotky obsahuje v základu běžné funkce pro editování. Pak se nabízí ještě pokročilé pro platící předplatné Google One a pak je zde ještě AI funkce pro předělání snímku, ale ta je omezená na některé Pixely a ještě není k dispozici zcela běžně. I tak Google pracuje na jedné novince.

S pomocí AI

Dalo by se říci, že se nejedná o zcela něco nového. Nová funkce je asi založená na Kouzelném editoru, ale pracuje trochu jinak. Jak můžete vidět na obrázcích níže, tak jde o integraci Gemini, tedy AI, kdy vám může pomoci s editací. Zde je ale zásadní rozdíl. Zatímco v Kouzelném editoru byste měli první vybrat oblast pro změnu, tak zde bude stačit jen popsat to, co chcete změnit a na co.

V ukázce tedy stačilo jen uvést, že auto by mělo mít modrou barvu a AI řešení se postaralo nejen o změnu, ale také si identifikovalo samotné auto. Nabízí se i rychlé volby, ale výhodou je, že lze jen popsat, co se má změnit a následně se využijí možnosti AI.

Novinka ještě není připravená pro nasazení. Jen se podařilo aktivovat patřičné části zdrojového kódu, díky čemuž zde máme první pohled na novou funkci. Můžeme odhadovat, že Google spustí testování pro omezené množství uživatelů v dohledné době, ale asi se bude jednat o jednu z nových funkcí exkluzivních pro nadcházející mobily Pixel, aspoň na nějaký čas.

