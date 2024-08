Rozbalení a první dojmy CMF Watch Pro 2 [video]

CMF Watch Pro 2; zdroj: Dotekománie

Do redakce nám dorazili nové dostupné CMF Watch Pro 2. Ty jsme rozbalili a natočili to na video, tentokrát pěkně na šířku a mnohem delší než obvykle při tvorbě vertikálních videí. Kromě rozbalení si tak povíme naše první dojmy a projdeme si, co hodinky nabízí. Podíváme se také na systém.

CMF Watch Pro 2: Nová generace hodinek s originálním designem

Co umí CMF Watch Pro 2?

CMF Watch Pro 2 pochází z dílen společnosti Nothing a na českém trhu jsou dostupné za cenu 1699 Kč. To je velice příznivá cenovka. My hodinky začínáme testovat a později přineseme plnotučnou recenzi. Do té doby mrkněte na rozbalení a první pohled:



