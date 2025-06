Youtube končí podporu pro starší iPhony

Zdroj: Dotekomanie.cz

Některé populární aplikace a služby jsou transparentní, co se týče podpory operačních systémů a mobilů. Mezi takové například patří WhatsApp, u které jsme vás nedávno informovali o ukončení podpory pro starší zařízení, respektive operační systémy. Nyní zde máme oznámení pro milovníky Youtube na iOS.

Youtube a iOS

Google má sice dost finančních prostředků a vývojářů, aby držel podporu pro jednotlivé verze systémů, ale i tak sem tam nedává smysl upravovat aplikaci a držet podporu pro menší skupinu uživatelů. Nejnovější verze Youtube aplikace pro iOS končí podporu pro starší systémy, nebo lépe řečeno, vyžaduje vyšší verzi operačního systému.

Google Lens míří do Youtube Shorts

Youtube ve verzi 20.22.1 již nově vyžaduje minimálně iOS 16. Ještě před tím aplikace vyžadovala minimálně iOS 15. Automaticky to neznamená, že by aplikace přestala podporovat starší mobily. Jednoduše nebudou vycházet aktualizace a postupem času se může stát, že aplikace bude nestabilní, nebo přestane fungovat.

Vzhledem k tomuto skoku v požadavcích na systém, tak novou verzi aplikace již nedostanou majitelé iPhone 6S a 6S Plus, iPhone 7 a 7 Plus a původního iPhone SE. Právě tyto mobily již nemají k dispozici iOS 16. Cokoliv staršího není podporované delší dobu. I tak Youtube lze sledovat ve webovém prohlížeči, jen to není tak moc pohodlné.

