WhastApp odstřihne mobily se starším systémem, zveřejnil minimální verze OS

Vývojáři se snaží držet podporu pro starší operační systémy, ale nelze to dělat neustále. Velkou roli zde hraje počet uživatelů jednotlivých systémů. Jakmile se budeme bavit o pár procentech, tak pro firmy je nerentabilní stále dělat softwarové úpravy, aby aplikace jako WhatsApp fungovala. WhastApp poměrně pravidelně upravuje požadavky na minimální verze a nyní zde máme další změnu.

Dotkne se malého procenta uživatelů

WhatsApp většinou jen aktualizuje stránku podpory, čehož si málokdo všimne. Nově se zde uvádí, že aby jste měli podporovanou aplikaci WhatsApp, musíte mít minimálně Android 5.0 nebo iOS 15.1. V případě systému od Applu to asi nebude znamenat nějak velký problém, ale ostatně to platí i o Androidu.

Android 15 zdvojnásobil své zastoupení na trhu

Dle posledních statistik má Android 4.4 / KitKat jen 0,1% zastoupení a to samé procento se najde u Android 5.0 Lollipop. U iOS zařízení tedy končí podpora například pro iPhone 6, iPhone 5s a iPhone 6 Plus. WhatsApp začne tento požadavek vyžadovat od 1. června. Pokud spadáte do kategorie, které se týká tato změna, nemusíte hned zoufat.

WhatsApp jen končí podporu pro starší systémy, ale aplikace jako taková bude fungovat ještě nějakou dobu. Jen nebude dostávat aktualizace a postupně se může stát nestabilní. Časem pak přestane fungovat, zejména při nějakých větších změnách na platformě.

WhatsApp je oficiálně i pro iPady

