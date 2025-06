Recenze Motorola Edge 60 Pro – příjemná stylovka

Motorola Edge 60 Pro; zdroj: Dotekománie

Motorola se poslední roky zaměřuje na design a přináší ve spolupráci s firmou PANTONE pěkné barevné telefony. Letos tomu není jinak a nástupce v podobě Edge 60 Pro také zaujme novými barvami a materiály. Oproti loňsku to však vypadá, že dnes testovaný model s přídomkem Pro bude ten nejvyšší v řadě Edge 60. Jako pravý top model bude u Motoroly nově ohebný Razr, který už otestoval náš šéfredaktor Přemek. Já se tedy dnes zaměřím na model vyšší střední třídy. Dokáže si obhájit svoji pozici v silní konkurenci? A jaká je nová umělá inteligence Moto AI?

Příjemná barevná záda

Motorola Edge 60 Pro je velmi příjemný telefon. Do ruky padne opravdu skvěle díky příjemný zádům s imitací kůže a zaoblenému tělu. Dlouho jsem nedržel telefon, co by byl takto komfortní. Materiál zadního panelu se pak mírně liší dle barvy. Námi testovaná fialová PANTONE Sparkling Grape má umělou kůži, zatímco šedozelená PANTONE Shadow má vzor vzdáleně připomínající texturu dřeva.

Poslední v Česku dostupná sytě modrá PANTONE Dazzling Blue má pak opakující se drobné, lehce vystupující částečky. V realitě je za mě na dotek nejpříjemnější právě námi testovaná fialová, která podle mě není jen pro dámy. Poměrně překvapivě v nabídce chybí černý model. To je vcelku odvážné, černá bývá většina ta nejprodávanější barva telefonů.

Zadnímu panelu pak dominuje modul fotoaparátu, který přirozeně a nenásilně navazuje na celá záda. Vypadá sice stejně, jako u předchůdců, ale to nevadí, Naopak se mi líbí, že si výrobce našel svoji cestu, které se drží. Při pohledu na záda tak i bez loga poznáte, že tohle bude nejspíš Motorola.

Pochválit musím i hmotnost, ta je totiž poměrně nízká. Nový Edge váží jen 186 gramů. V kapse o něm skoro ani nevím, jednou jsem se takto úplně zarazil, jestli tam je, nebo není. Já jsem přeci jen zvyklý na těžší telefony s displejem o úhlopříčce 6,7 palce. S tloušťkou 7,3 mm také patří mezi tenčí zařízení na trhu.

Motorola možná už jako jediná na trhu nabízí telefon s výrazně zaobleným čelním panelem, letos dokonce na všech čtyřech stranách. Mně se to stále líbí, jakkoliv už se to dnes moc nenosí. Možná právě proto tím může zaujmout. Bohužel obecně mnoho lidí tyto zaoblené panely nemá moc v lásce a třeba z hlediska aplikace ochranným skel je rovný panel zkrátka lepší. Náhodných dotyků bych se ale nebál, neměl sem s nimi problém.

Odolný, ale plastový

Trochu zklamáním je rám, ten je totiž plastový. U telefonu s cenovkou patnáct tisíc už bych rád viděl hodnotnější materiál. Běžný uživatel si toho ale možná ani nevšimne. Odolnost by měla být více než dostatečná, Edge 60 Pro má vydržet nějaký ten pád díky vojenské certifikace MIL-STD-810H a máme tu také voděodolnost letos i s certifikací IP69 kromě standardní IP68.

Na levém boku se pak nachází AI tlačítko. Kdo ho v roce 2025 nemá, jakoby nebyl. Nebo alespoň to si nejspíš myslí výrobci. Bohužel zde nejde nijak přemapovat. Překvapil mě chybný překlad v nastavení, kde se toto tlačítko jmenuje „Klíč AI“. O samotné Moto AI, která se pod tlačítkem schovává, si ještě povíme v dalších kapitolách.

V balení dostanete dokonce i obal. Ten však nechrání boky. Je vyrobený z tvrdého plastu a je v barvě telefonu. Za mě je ale škoda v něm telefon nosit. Přijdete totiž o příjemná záda z umělé kůže u naší fialové. Potěšilo mě také to, že krabička už není tolik navoněná

Čtečka otisků prstů je na můj vkus umístěna docela nízko, ale zvyknete si. Je optická a viděl jsem už rychlejší. Svůj účel ale splní a vzhledem k cenovce je solidní.

Reproduktory jsou stereo a jejich výstup je solidní. Druhý výstup z telefonního reproduktoru je mírně slabší než z toho spodního hlavního, ale to je poměrně běžné.

Displej

Zahnutý zobrazovací panel už jsem trochu popsal. Nabízí úhlopříčku 6,7 palce s krycím sklem Gorilla Glass 7i a poměrem stran 20:9. Je to tak poněkud vysoký telefon. Maximální jas v HDR peaku činí 4500 nitů a viditelnost na slunci je také skvělá. Jedná se o 120Hz POLED panel. Nemáme zde adaptivní LTPO technologii, v realitě telefon přepíná mezi 60 a 120 Hz dle potřeby. Níže jsem frekvenci klesnout neviděl. Je to škoda, vloni na podzim model Edge 50 Neo měl LTPO panel a to byl o pár tisíc levnější už tehdy.

Výrobce se hodně chlubí, že i displej je kalibrovaný na pravé barvy. Jenže v základu je ve výchozím režimu aktivní režim živých barev. Všechny vyfocené fotky tak vypadají barevně až nereálně a prvních pár dní jsem si říkal, co to má znamenat. Pak jsem si v nastavení přepnul na přirozené barvy a najednou vypadají všechny fotky reálně.

Hardware

Uvnitř tepe 4nm procesor MediaTek Dimensity 8350 Extreme. Ten výkonem odpovídá třeba Snapdragon 7+ Gen 2. Potěší rychlé úložiště UFS 4.0, protože předchůdce měl jen pomalé úložiště UFS 2.2. Do Česka výrobce přivezl jen verzi s více pamětí a větším úložiště, tedy kombo 12 + 512 GB.

Specifikace Motorola Edge 60 Pro

displej: 6,7 palců, 2712 x 1220 pixelů, AMOLED, až 4500 nitů, 120 Hz, Gorilla Glass 7i

procesor: Dimensity 8350 Extreme

RAM: 8/12 GB

úložiště: 256/512 GB

Android 15

eSIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 120° 10 MPx, 3x zoom, OIS přední – 50 MPx

stereo

IP68 + IP69, MIL-STD-810H

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Glonass, Galileo, NFC,

rozměry: 160,69 x 73,06 x 8,24 mm; 186 gramů

baterie: 6000 mAh + 90W USB C, 15W bezdrátově

Dostatek šťávy

Velké překvapení nalezneme uvnitř. Nová technologie baterie totiž dorazila i k Motorole, a tento model má dokonce 6000mAh kapacitu. To je vzhledem k nízké hmotnosti a tloušťce opravdu krásná hodnota. Osobně mě to bude ještě asi nějakou dobu udivovat, jak velké baterie se letos daří výrobcům narvat do tenkých mobilů.

Výdrž je tak opravdu skvělá a telefon mi bez problémů vydržel dva dny mého užívání. Výdrž hodnotím jako nadprůměrnou, a to i díky silné optimalizaci software.

Nabíjení probíhá maximálně výkonem 90 W, k tomu budete ale potřebovat adaptér od Motoroly, který už není v balení. Mojí 45W nabíječkou s podporou Power Delivery se telefon nabíjel bohužel maximálně 15 W.

Fotoaparát

Na zádech najdeme tři foťáky, a to za mě skvělou kombinaci hlavní, ultra širokoúhlý snímač a teleobjektiv s trojnásobným přiblížením. Trochu škoda, že právě teleobjektiv dostal jen rozlišení 10 MPx, protože na větší digitální zoom to úplně není. Zbývající snímače jsou 50MPx.

Nepotěšilo mě, že je zde stejný neduh jako u předchůdce – pokud fotíte několik fotek za sebou, telefon třeba už u několikátého snímku vynechá HDR a automatické vylepšení. Fotku prostě nechá bez toho. Vloni jsem doufal, že to bude ještě v aktualizacích opraveno. Loňský model nemám po ruce, ale dost mě mrzí, že ani v další generaci toto není opraveno.

Výsledné snímky jsou ale jinak velice solidní a Edge 60 Pro se za ně určitě nemusí stydět ve své kategorii. Líbí se mi konzistentní barevné naladění všech snímačů většinu času. Barvy jsou také reálné jakkoliv jednou za čas jsou spíše sytější.

Ultra širokoúhlý snímač je výrazně lepší než u předchůdce u Edge 50 Pro, především v noci. Stále to není perfektní a při nedostatku světla samozřejmě ubývají detaily, ale to snad u každého mobilu minimálně v této kategorii.

Při nahrávání do 4K lze přepínat mezi snímači. Jen to není tak plynulé, ale já jsem zkrátka zvyklý na vysoký standard z iPhone.

Software v hlavní roli s Moto AI

Operačním systémem je Android 15 s nadstavbou od Motoroly. V době psaní recenze na konci května měl telefon aktualizaci zabezpečení z 1. dubna 2025. Výrobce slibuje jen tři velké aktualizace systému a čtyři roky bezpečnostních. To je u telefonu s cenovkou 15 tisíc korun na hraně a rád bych viděl podporu delší. A hlavně i levnější Edge 50 Neo z podzimu má dostat 5 velkých aktualizací, to je poměrně nepochopitelný krok výrobce.

Hlavní vychytávkou má být letos Moto AI, která dostala již zmíněné dedikované tlačítko. Na něj ani nelze přemapovat jinou umělou inteligenci. A to je škoda, protože bohužel Moto AI není v našich končinách příliš použitelná. Líbí se mi myšlenka shrnutí vašich notifikací. To lze dokonce nastavit na dvojí stisknutí AI tlačítka.

Bohužel toto shrnutí funguje špatně. Občas něco shrne v češtině, občas zareaguje v angličtině, v obou případech ale často halucinuje a vymýšlí si věci, které nejsou pravda. Ono pokud odpoví v češtině, tak občas věty ani nedávají smysl. Jeden příklad za všechny s původní zprávou můžete vidět níže. A co mě štvalo možná ještě více, je fakt, že po tomto nepovedeném shrnutí vám telefon notifikace smaže z notifikační lišty. Divím se, že celkově vůbec výrobce tuto funkci v Česku pustil do produkce.

Jednoduché otázky sice můžete položit v češtině, odpověď ale dostanete v angličtině. Užitečnější je možnost zeptat se rovnou skrz Perlexity, pokud dotaz začnete názvem této služby. Výsledek se ale zobrazí v prohlížeči, pokud nemáte nainstalovanou aplikaci Perplexity.

Zajímavou funkcí je možnost něco si vyfotit a nechat to Moto AI zapamatovat. Můžete si také rychle nahrát záznam zvuku a ten nechat přepsat. To funguje docela obstojně nicméně ne úplně dokonale v češtině, jakkoliv určitě lépe než shrnutí notifikací. K dispozici je i shrnutí záznamu, ale to je v angličtině.

Samotný systém jinak bohužel už není tak čistý Android jako kdysi. Celá nadstavba však zdaleka není tak masivní jako u čínských výrobců. Jedna věc mě ale nemile překvapila. Reklamy ve vestavěné aplikaci počasí. Je jich tam požehnaně.

Zhodnocení

Letos se ve srovnání s předchůdcem Motorole povedlo přinést několik novinek, vylepšit pár neduhů a především nastavit mnohem lépe cenovku. Vloni totiž začínala na 17 600 Kč, letošní model však startuje s cenou 15 tisíc, a to k ní ještě dostanete solidní sluchátka Motorola Moto Buds+ a Moto Tag. To zní už jako férová nabídka.

Motorola Edge 60 Pro zaujme jednoznačně designem, tohle je prostě stylovka nabízená hned ve třech atraktivních barvách. Telefon je opravdu příjemné používat a mně osobně nevadí zaoblený čelní panel, jakkoliv mnoho lidem se to moc nelíbí. Pochválit musím kvalitní displej, výbornou výdrž baterie s novou technologií nebo dostatek výkonu. Naopak nepotěší kratší softwarová podpora, mírně zklamán jsem také z Moto AI a z nemožnosti si AI tlačítko přemapovat na něco užitečnějšího.

Motorola to ale nebude mít jednoduché, konkurence je silná. Jako alternativa se jeví například nedávno testované POCO F7 Pro (naše recenze) se stejně velkou baterkou, lepším čipem, které ale zase nemá teleobjektiv či bezdrátové nabíjení. Zvolit můžete také Pixel 9a (naše recenze) s čistějším systémem od Googlu nebo exotičtější Nothing Phone (3a) Pro (naše recenze). Přesto vše má nová Motorola něco do sebe, je to prostě stylovka, která skvěle funguje.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Předchozí článek Škoda ukázala koncept elektrického Favoritu Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Na co nejčastěji používáte svůj mobil kromě volání a SMS? Sociální sítě

Focení a natáčení

Hraní her

Práce / produktivita Nahrávání ... Nahrávání ...