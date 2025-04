Recenze POCO F7 Pro – top výkon za super peníze

POCO F7 Pro; zdroj: Dotekománie

Značka Poco na globální trh dorazila teprve před pěti lety. Jejich zaměření je především na výkon, přinášející top procesory za zlomek ceny top modelů. Jen dodám, že POCO disponuje nezávislým týmem pro vývoj produktů, prodej a propagaci, přičemž výrobu a poprodejní servis má zajištěný skrze Xiaomi. My se dnes podíváme na novinku v podobě POCO F7 Pro. To je telefon spadající do vyšší střední třídy s poměrně příznivou cenovkou. Jeho výbava na papíře se ale v čele s procesorem Snapdragon 8 Gen 3 blíží spíše top modelům. Jak je na tom ale v praxi? Musel někde výrobce šetřit, aby dokázal přinést tento výkonný procesor?

Konstrukce

Hned po prvním uchopení nového Poca jsem zjistil, že tady je něco jinak. Telefon působí až nebývale skvělým dojmem a za to vděčí především hliníkovému rámu. Ten totiž v této cenové hladině nebývá zvykem a bohužel velmi často mají telefony rám plastový. Běžný uživatel to možná tolik nevnímá, ale pokud máte srovnání a víte, jak skvěle působí kovový rám, budete z něj mít radost. Telefon celkově působí bytelně a matný plochý rám s mírně zaoblenými hrany moc chválím.

Záda ve mě naopak zanechali poněkud rozpačité dojmy. Jejich dolní dvě třetiny působí elegantně s příjemným matným provedením krycího skla. Horní třetina však nabízí zajímavý lesklý vzor s modulem fotoaparátu, který není zarovnán na střed. Tento modul lemuje lesklý stříbrný rámeček a uvnitř schovává dva foťáky, jakkoliv na první pohled to vypadá na tři.

Nevím proč, ale nemůžu si pomoc, ale tato horní třetina mi neladí ke zbytku telefonu, který je jinak decentně elegantní. Proti gustu žádný dišputát, určitě si však tento extravagantněji řešený zadní panel své fanoušky najde. Skoro bych to popsal jako „vpředu párty, vzadu business“, ale toto lidové rčení bych upravil na „nahoře párty, dole business“.

V Česku je k dispozici kromě námi testované černé verze také světle modrá varianta. Tu jsem ale ve skutečnosti zatím neměl možnost si osahat.

Čelní panel je zcela plochý a už z výroby je na něm aplikována plastová fólie. Rámečky kolem displeje jsou rozumně tenké, určitě tenčí než třeba na konkurenční Pixelu 9a. Na pohled pak vypadají také symetricky, nicméně spodní brada je o 0,3 milimetru širší.

Panel pak ukrývá ultra zvukovou čtečku otisků prstů. To je za mě velmi milé překvapení. Ultra zvukovou čtečku donedávna Xiaomi a spoustu dalších výrobce nedávalo ani do top modelů. Čtečka je bleskurychlá a spolehlivá. Její umístění v displeji je ideální.

Voděodolnost se už v této cenové hladině stává pomalu standardem a tak nechybí ani na novém POCO F7 Pro. Máme tu certifikaci IP68, telefon má konkrétně vydržet ponor do hloubky až 2,5 metru po dobu 30 minut.

Displej

Zobrazovací panel nabízí skvělé specifikace. 6,67palcový displej s rozlišením 3200×1440 pixelů sází samozřejmě na AMOLED technologii. Krycím sklem je Gorilla Glass 7i, což není to nejlepší krycí sklo od Corning, ale pravděpodobně zcela dostačují. A jak jsem už zmiňoval, z výroby jej stejně kryje plastová fólie.

Obnovovací frekvence nabízí 120 Hz a nemáme tu LTPO, tedy zcela adaptivní frekvenci. To je třeba jedna z maličkostí, co top modely nabídnou. Poznáte ale v praxi rozdíl? Pravděpodobně vůbec, jelikož LTPO jen umožňuje měnit adaptivně frekvenci od 1 do 120 Hz. To především šetří energii baterie. Té je zde ale více než dostatek (6000 mAh). Navíc je zde také stejná funkcionalita jako u ostatních Xiaomi a to že plných 120 Hz si musíte v některých aplikacích manuálně vynutit.

Potěší pak dokonce také přítomnost neustále aktivního zobrazení (tedy anglicky always-on display). Maximální jas činí 1800 nitů, v HDR peak pak 3200 nitů. Opět skvělá hodnota a i na slunci je na displej pěkně vidět.

Loňský top procesor uvnitř

Hnacím motorem je loňský top model od Qualcommu a to Snapdragon 8 Gen 3. Pokud chcete letošní, můžete sáhnout po dražším POCO F7 Ultra. Přestože se jedná o loňský čip, výkonu je stále na rozdávání. Ten je vcelku logicky na úrovni modelů Galaxy S24 Ultra a jiné loňské top modely. V testu 3D Mark Wild Life Extreme překonal dokonce loňský iPhone 15 Pro.

Specifikace Poco F7 Pro

displej: 6,67 palců, 3200 x 1440 pixelů (2K), 12-bit, AMOLED, až 3200 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

12 GB LPDDR5x RAM

úložiště: 256/512 GB 4.1

Dual SIM (nano + nano)

Xiaomi HyperOS 2.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, 120° přední – 20 MPx

čtečka otisků prstů (ultra sonická)

IP68

USB Type-C audio, Hi-Res audio, stereo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 ad, Bluetooth 5.4, Beidou: B1I + B1C+B2a|GPS: L1+L5|Galileo: E1+E5a, GLONASS: G1|QZSS: L1+L5|NavlC: L5, USB Type-C, NFC

rozměry: 160,26 × 74,95 × 8,12 mm; 206 gramů

baterie: 6000 mAh + 90W

Výdrž baterie

Do relativně tenkého těla s tloušťkou 8,1 mm se podařilo výrobci integrovat baterii o kapacitě 6000 mAh. Mě už to nepřekvapí, ale ještě před pár lety by taková kapacita znamenala jednoznačně mnohem tlustší mobil. Technologie ale pokročila. Výdrž je v praxi skutečně lepší a při mém stylu používání ji hodnotím jako nadprůměrnou. S telefonem jsem dokázal fungovat dva dny provozu bez problémů.

Nabíjení probíhá drátem maximálně výkonem 90W s adaptérem do zásuvky od Xiaomi. Ten se prodává samostatně a jeho cena se pohybuje kolem sedmi stovek (můžete koupit i 120W, který stojí přibližně stejně a má ho skladem více obchodů). Pokud máte adaptér třetí strany jako já 45W Power Delivery, většinou se dobíjecí výkon pohybuje kolem 15 W a to je celkem málo.

Bezdrátové nabíjení zde chybí. To je většinou exkluzivní stále jen pro top modely. Některá vybraná konkurence ho ale nabízí, třeba Pixely s písmenkem „a“ nebo některé Motoroly vyšší střední třídy.

Fotoaparát

Na zádech máme celkem dva objektivy a líbí se mi, že si výrobce odpustil nějaké zbytečné makro snímače. Značka POCO se nikdy nezaměřovala na fotomobily, takže bych zde teleobjektiv ani nečekal, jakkoliv ho občas podobně drahá konkurence má. Na zádech máme hlavní 50MPx snímač se clonou f/1.6, velikostí 1/1.55“ a optickou stabilizací. Ultra širokoúhlý objektiv ukrývá jen 8MPx senzor o velikosti 1/4.0“ a cloně f/2.2. To jsou třeba velmi podobné specifikace jako Nothing Phone (3a) (recenze).

Výsledné snímky jsou většinou mírně saturovanější a barevnější. Na můj vkus mají občas až příliš tmavé stíny. V noci a za horšího světla podává hlavní snímač stále solidní výsledky. Ultra širokoúhlý foťák je bohužel horší a v noci ho nedoporučuji moc používat. Ve dne je tento ultrawide také mírně slabší. Rozlišení 8MPx je na takovýto úhel záběru zkrátka málo a říkám to v každé recenzi. Na momentky na sociální sítě to postačí, ale při prohlížení na větší obrazovce už vidíte, že ty fotky nejsou tak pěkné jako z hlavního snímače. Celkově fotí nové POCO fajn, ale fotky z nedávno testovaného Nothing Phone (3a) se mi líbili o něco více.

Překvapilo mě, že telefon zvládá nahrávat dokonce 8K video, jakkoliv jen při 24 snímcích za sekundu. POCO F7 Pro umí točit také do rozlišení 4K 60 fps nebo 30 fps. To se ale týká vše jen hlavního snímače. Ultra širokoúhlý snímač nezvládne víc jak 1080p 30 fps.

Systém

Podpora novému POCO skončí 27.března 2031, to se týká bezpečnostních aktualizací. To je na Xiaomi mimochodem zhruba stejně dlouhá podpora jako u jejich top modelů Xiaomi 15, tedy 6 let. Hlavní aktualizace dostanete celkem čtyři, což také není špatné. Systémem je HyperOS 2 s launcherem od POCO. Systém šlape jako hodinky.

Jediná nevýhoda je velké, opravdu velké množství předinstalovaných aplikací a her. Chvíli to tak potrvá než se všeho balastu zbavíte a vypnete otravné notifikace vestavěných aplikací. Dost mě také překvapil vestavěný Xiaomi App Mall. Ten při kliknutí v Instagramu na odkaz na Threads převzal roli Google Play a chtěl mi nainstalovat tuto aplikaci z neoficiálního zdroje. To není dobré. Tento neoficiální App Mall bohužel nelze odinstalovat. Vždy doporučuji instalovat aplikace jen z oficiálního zdroje, ideálně přímo z Google Play.

Zhodnocení

Telefony ve vyšší střední třídě se staly už natolik dobrými, že důvodů kupovat si top model s více než dvojnásobnou cenovkou ubývá. Nové POCO F7 Pro je toho krásným příkladem. Tenhle mobil má všechno a nejen jeho parametry jsou velice solidní. Osobně mě zaujala kvalita zpracování v čele s hliníkovým rámem, to ještě nebývá tak zvykem u telefonů Xiaomi v této cenové hladině. Pochválit musím výbornou výdrž baterie, skvělý displej, více než dostatek výkonu, ultrazvukovou čtečku nebo odolnost IP68.

Nové POCO sice není žádný fotomobil, ale hlavní foťák vůbec neurazí a ten ultra širokoúhlý, ten je trochu slabší. Pokud jsou fotky vaše hlavní priorita, tak tohle asi nebude telefon pro vás. Tohle je totiž třeba super telefon na hry. Pokud bych měl vypíchnout ještě nějaký mínus, tak jednoznačně bloatware, neboli mnoho předinstalovaných aplikací třetích stran. Systém si tak po vybalení z krabičky musíte tak trochu vyčistit a doladit sami. Některým uživatelům pak může scházet bezdrátové nabíjení.

Shrnuto podtrženo, tohle je za 12,5 tisíce korun (současná akční cena) prostě skvělá koupě. Nevadí-li vám systém od Xiaomi, a nehledáte-li fotomobil, bude vám podle mě nové POCO F7 Pro skvěle sloužit.

Klady

Skvělý displej

Velký baterie 6000 mAh

Kvalitní konstrukce s hliníkovým rámem

Super výkon

Voděodolnost IP68

Zápory

Balast v systému

Nemá bezdrátové nabíjení

Foťák zde není priorita

Standardní ceny

POCO F7 Pro 12 GB + 256 GB: 14 499 Kč 12 GB + 512 GB: 15 499 Kč

Do 4. května 2025 lze v rámci akce získat Poco F7 Pro o 2 000 Kč levněji, tedy variantu 12 GB + 256 GB za 12 499 Kč a variantu 12 GB + 512 GB za 13 499 Kč.



Domů Recenze Recenze POCO F7 Pro – top výkon za super peníze

Předchozí článek iQOO Z10 Turbo a Turbo Pro mají pořádné baterie, i přes 7000 mAh Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jaký je pro vás nejdůležitější parametr při výběru nového mobilu? Výdrž baterie

Kvalita fotoaparátu

Výkon (procesor, RAM)

Cena

Konstrukce Nahrávání ... Nahrávání ...